Caos no Real Madrid: Rüdiger repreende duramente um companheiro de equipe; Mbappé grita sem parar

Antonio Rüdiger causou um grande alvoroço no vestiário do Real Madrid. O zagueiro alemão discutiu abertamente com um companheiro de equipe, tendo sido apontado como o culpado pelo ocorrido. Mais tarde, ele teve que pedir desculpas a todo o time, segundo o The Athletic.

Há tensões no meio dos jogadores do Real Madrid. Vários meios de comunicação espanhóis noticiaram na segunda-feira que o elenco considera inaceitável que Kylian Mbappé esteja se recuperando de uma lesão em um iate, em vez de no clube.

A reportagem do The Athletic também revela que Mbappé tem se tornado impopular de outra forma ultimamente. Recentemente, ele repreendeu com palavras duras um assistente de Álvaro Arbeloa.

O assistente marcou o francês como impedido durante um jogo-treino, o que fez com que Mbappé perdesse completamente a cabeça.

Agora, o renomado jornal americano também informa que Rüdiger se comportou de maneira inadequada. A publicação afirma que Rüdiger, após um treino, procurou uma briga.

Ele já pediu desculpas e organizou, na última sexta-feira, um churrasco em sua casa para todo o time e suas famílias.

Os jogadores do Real Madrid consideram ainda muito estranho que Mbappé e Rüdiger não tenham recebido punições internas do clube.