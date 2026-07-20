Caos na final da Copa do Mundo... Ataque armado estraga as comemorações dos espanhóis!

O clima de comemoração da final da Copa do Mundo de 2026 se transformou em um estado de caos na Espanha, depois que um restaurante sofreu um ataque violento perpetrado por um grupo armado, resultando em vários feridos, em um incidente que deu início a uma ampla investigação pelas autoridades espanholas.

O jornal espanhol “Marca” informou que o incidente ocorreu por volta das 22h15 dentro do restaurante e bar “Italiano”, que é um dos locais habituais de encontro de vários militares, enquanto eles assistiam à final.

O jornal explicou que cerca de 10 pessoas invadiram o local de surpresa, empunhando barras de ferro e bastões extensíveis, antes de agredirem violentamente os presentes, o que causou pânico entre os frequentadores do restaurante.

O ataque resultou em ferimentos em seis pessoas, sendo o caso mais grave o de um soldado que sofreu um ferimento na cabeça e fraturas em várias costelas, enquanto uma mulher sofreu uma fratura no nariz. Alguns dos feridos receberam primeiros socorros no local, e outros foram levados ao hospital para continuar o tratamento.

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O jornal “Marca” acrescentou que a Guarda Civil espanhola abriu uma investigação abrangente para esclarecer as circunstâncias do incidente, com foco na identificação dos agressores e de seus motivos, utilizando imagens das câmeras de vigilância espalhadas pelo local.

O jornal concluiu ressaltando que uma das hipóteses sob investigação é a de que um dos soldados usava uma camiseta com o emblema de um grupo nazista espanhol conhecido como “Núcleo Nacional”, o que poderia ter motivado o ataque, embora as autoridades ainda não tenham confirmado a veracidade dessa hipótese nem revelado o verdadeiro motivo do ataque.