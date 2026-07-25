O PSV perdeu por 1-3 com o Villarreal no primeiro jogo de preparação aberto ao público. Ruben van Bommel fez o regresso ao onze inicial dos eindhovenenses depois de quase um ano de sofrimento com lesões, mas teve de ver do banco como a sua equipa foi castigada após o intervalo por trapalhadas defensivas.

Os eindhovenenses até começaram o jogo de forma convincente. Alassane Pléa teve uma oportunidade logo aos dois minutos, após uma bela jogada e cruzamento de Sven Mijnans, e Dennis Man também criou perigo sem conseguir bater o guarda-redes espanhol.

Ao fim de pouco mais de dez minutos, o Villarreal assumiu totalmente a iniciativa. O ex-avançado do Ajax Georges Mikautadze dispôs de três grandes oportunidades em poucos minutos, mas o guarda-redes Matej Kovar evitou por duas vezes o golo e viu uma tentativa seguinte sair ao lado da baliza.

A defesa do PSV continuou depois a mostrar-se particularmente vulnerável. Kovar entregou a bola de forma displicente na fase de construção, Flamingo errou e Mikautadze voltou a surgir solto diante da baliza, mas o Villarreal não aproveitou os muitos presentes oferecidos.

Do outro lado, o PSV mal conseguiu criar ocasiões trabalhadas. Van Bommel encontrou Pléa com um cruzamento da esquerda, mas o avançado escorregou quando se preparava para rematar, enquanto Man, mesmo antes do intervalo, cabeceou por cima da baliza na sequência de um livre batido rapidamente.

Bosz lançou Amir Bouhamdi ao intervalo para o lugar de Van Bommel, mas o cenário do jogo não mudou de imediato. O Villarreal continuou a desperdiçar oportunidades e Kovar manteve o PSV vivo com várias boas defesas, nomeadamente quando Mikautadze voltou a surgir isolado diante dele.

No minuto 66, acabou por surgir o merecido golo inaugural. Depois de uma perda de bola de Pléa, Mikautadze escapou à defesa do PSV, contornou Kovar e atirou para o 0-1 na baliza deserta. Seis minutos depois, Thiam correspondeu com facilidade a um cruzamento para fazer o segundo golo espanhol: 0-2.

Mauro Júnior recolocou inesperadamente o PSV na discussão do jogo aos 75 minutos, ao castigar uma trapalhada na defesa do Villarreal. A esperança numa reviravolta, porém, desapareceu no espaço de um minuto, já que, após novo erro de Kovar, Cabanes fixou o resultado final em 1-3.

O PSV defronta na próxima quarta-feira o FC Eindhoven no jogo de preparação anual, antes de a temporada começar oficialmente no próximo domingo com a Supertaça Johan Cruijff frente ao AZ.