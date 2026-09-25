Cantona abre fogo novamente contra Ratcliffe

Renovou-se o embate entre a lenda do Manchester United, Eric Cantona, e a atual diretoria do clube, depois que o francês dirigiu novas críticas ao magnata Jim Ratcliffe, afirmando que talvez não tivesse optado por vestir a camisa do Manchester United se a atual diretoria estivesse presente durante o seu período de atuação nos anos 1990.

O site francês "Foot Mercato" relatou que Cantona enviou a sua mensagem desta vez através do aplicativo "TikTok" e, em resposta a uma pergunta sobre se ele assinaria com o Manchester United na presença de Ratcliffe, disse: "Será que eu teria assinado com o Manchester United nos meus dias com Ratcliffe? Não, claro que não".

A declaração carrega um significado especial, dada a posição histórica que Cantona desfruta dentro do clube, depois de ter defendido as cores do Manchester United entre 1992 e 1997 e de tê-lo conduzido à conquista de quatro títulos da Premier League.

Não foi a primeira vez que Cantona critica a nova diretoria do clube, já que ele já havia se oposto a algumas decisões do Manchester United em 2025, entre elas a eliminação de cerca de 450 postos de trabalho e o aumento dos preços dos ingressos, considerando que essas políticas não estão de acordo com a identidade e a história do clube.









A divergência de Cantona com Ratcliffe também se estendeu às declarações do bilionário britânico a respeito da questão da imigração no Reino Unido, tendo a lenda do Manchester United dito: "Não entendo como uma pessoa como ele pode dizer esse tipo de coisa sendo dono de um clube de futebol".

Cantona se apoiou na história do esporte para criticar a postura de Ratcliffe, acrescentando: "Todos os maiores jogadores descendem de diferentes ondas de imigração, de todos os lugares, na França, na Inglaterra e em todo lugar".

A ironia se torna ainda mais acentuada diante de declarações anteriores do próprio Ratcliffe, que já havia descrito Cantona como o seu jogador favorito de todos os tempos, antes de a dupla se transformar em partes de uma clara divergência sobre a forma de administrar o clube e algumas questões relacionadas a ele.



