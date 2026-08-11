Cansado de esperar pelo Barcelona: Vlahovic escolhe seu novo clube

Parece que a paciência do atacante sérvio Dusan Vlahovic ao esperar por uma definição do Barcelona chegou ao fim, depois que o jogador passou muito tempo aguardando a oportunidade de se transferir para o clube catalão durante a atual janela de transferências de verão.

Vlahovic havia dado prioridade ao Barcelona em suas movimentações, apesar de ter em mãos uma proposta tentadora do Besiktas, da Turquia. No entanto, a postura do clube espanhol de não considerar o jogador uma prioridade o colocou diante de uma decisão crucial sobre o seu futuro.

Segundo o site turco "Haberler", citando o jornal italiano Corriere dello Sport, o Besiktas chegou a um acordo com Vlahovic por um contrato de 3 anos, após negociações intensas nas últimas horas.

O relatório esclareceu que o clube turco concederá ao atacante sérvio um salário anual de 8 milhões de euros, com possibilidade de o total recebido chegar a 10 milhões de euros por ano após a adição de bônus e premiações.

Este desdobramento acontece depois que Vlahovic havia pedido um prazo para refletir sobre a proposta do Besiktas, que incluía mais de 5 milhões de euros como bônus de assinatura, além de um salário anual de 8 milhões de euros líquidos, em meio ao seu desejo de aguardar a definição do Barcelona.

Os representantes do jogador haviam oferecido seus serviços ao Barcelona no início da janela de transferências, mas a diretoria do clube catalão deixou claro que o atacante sérvio não era uma prioridade para ela, especialmente diante de suas altas exigências financeiras, que incluíam um bônus de assinatura no valor de 10 milhões de euros e um salário anual líquido de 8 milhões de euros.

Com a persistente ausência de uma ação decisiva do Barcelona, parece que Vlahovic finalmente tomou sua decisão e ficou perto de vestir a camisa do Besiktas, num passo que pode pôr fim à espera do jogador pelo seu sonho espanhol.

Espera-se que o Besiktas trabalhe para concluir os trâmites finais do negócio, após chegar a um acordo com o atacante sérvio, que ficou livre para se transferir depois do término do seu contrato com a Juventus.

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