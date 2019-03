"Cansa", diz irmã de Griezmann de rumores sobre o Barcelona

Atacante estaria disposto a deixar o Atlético ao final da temporada, mas irmã e representante do francês garante que não há negociações em andamento

Vai ou fica? Enquanto Antoine Griezmann vai se tornando um dos nomes mais quentes do mercado da bola europeu antes do meio do ano, parece que, num primeiro momento, o jogador não está tão disposto a forçar uma saída do em favor do . Ao menos é o que garante a irmã do atacante.

Maud Griezmann é uma das representantes do craque francês, e revelou não estar nada satisfeita com informações recentes divulgadas pela imprensa europeia: o atacante estaria questionando a continuidade no clube após uma nova eliminação na , e estaria 'se oferecendo' ao clube da Catalunha para a próxima temporada.

"É cansativo ler coisas novas todos os dias, falando sobre o que meu irmão pensa, e como tem alguém que sabe o que ele está pensando", rebateu a irmã, em falas ao L'Equipe. "As únicas pessoas que têm administrado os interesses dele nos últimos dois anos são eu, meu pai, Alain, e nosso advogado, Sevan Karian."

A queda do Atleti nas mãos da , virando a série nas oitavas de final no jogo de volta, em Turim, motivou todo tipo de crítica ao time de Diego Simeone nas últimas semanas. Ainda mais com a frustração das expectativas, já que a final da Liga este ano acontece justamente no Wanda Metropolitano, a casa do Atlético.

"Sim, Antoine está triste com a eliminação, ele tinha esse objetivo no Atlético de vencer a Champions League no seu estádio. E o mesmo pode ser dito dos companheiros, do treinador, da diretoria e da torcida."

"(Mas) se tem um clube com o qual ele está em contato agora, é o Atlético de Madrid, e nenhum outro."

"Antoine está com a seleção francesa esta semana, é algo que ele quer honrar, como sempre, e é só nisso que ele pensa agora. Vou viajar agora, e posso garantir que nada está acontecendo agora."

O Atlético volta a campo no dia 30, após os jogos da data FIFA, diante do , fora de casa: os Colchoneros são vice-líderes em com 56 pontos, dez menos que o líder Barcelona.