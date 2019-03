Griezmann no Barcelona? Atacante questiona futuro no Atlético, diz jornal

Francês quase foi para o Barça no último ano, mas decidiu renovar com o Atlético de Madrid até 2023

Segundo o jornal francês L'Équipe, o voltou ao ataque para contratar o atacante Antoine Griezmann, do , após a eliminação do rival espanhol da .

A diferença em relação às negociações do ano passado é que dessa vez seria o próprio jogador que estaria repensando a carreira e cogitando uma mudança de clube.

O time catalão havia tentado a contratação do atacante na última temporada, pouco antes da , mas Griezmann decidiu renovar com o Atleti até 2023. Ainda de acordo com o jornal francês, uma cláusula deste novo contrato pode ajudar na transferência: a rescisão de Griezmann foi definida em €200 milhões, mas até junho deste ano ainda seria de €120 milhões.

A imprensa espanhola diz que o contrato oferecido pelo Barcelona a Griezmann pagaria €16 milhões por ano em salários, segunda maior marca do clube atrás apenas de Lionel Messi.

O ataque do Barcelona para a próxima temporada ainda é motivo de muita especulação. Luis Suaréz e Philippe Coutinho não vivem seus melhores momentos, Ousmane Dembelé entrou em conflito com a direção do clube ao longo da temporada e a promessa holandesa Frenkie De Jong, do , já foi anunciada como reforço para 2019-20.