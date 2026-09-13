Santi Cañizares, ex-goleiro do Real Madrid, criticou o que considerou uma fraca participação dos atacantes do time merengue nas tarefas defensivas, isso após a vitória de ontem, sábado, sobre o Rayo Vallecano (4 a 1), no estádio Santiago Bernabéu, pela quinta rodada de LaLiga.

Cañizares não hesitou em criticar o desempenho dos merengues durante sua análise da partida pela rádio "COPE", ao dizer: "O Madrid tem uma virtude, a melhor virtude que um time pode ter, que é a eficiência, não há dúvida sobre isso", alertando que "se o time quiser ser o melhor da Europa, precisa dominar mais de um aspecto".

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Cañizares abordou especialmente a fraca participação dos atacantes do Real Madrid na defesa, ao afirmar: "Quando não têm a bola, o que os atacantes fazem é algo terrível. Um passa a responsabilidade para o outro, um olha para o outro, e o outro olha para o outro, e diz: ah, eu, se este não se mexe, eu também não me mexo".

E prosseguiu: "O time se divide, e os meio-campistas são obrigados a recuar e a se colar à defesa, e qualquer time cria chances contra o Real Madrid".

O ex-goleiro merengue enfatizou que isso representa um problema competitivo para o time, explicando: "Isso não é competitivo e precisa ser resolvido. Se você não fizer isso durante todo o ano, no dia em que precisar fazer, pode não fazer bem o suficiente".

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