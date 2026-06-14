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Joao Cancelo Portugal ChileGetty

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Cancelo, em estado de choque: "Tentei tirar minha mãe de debaixo do carro"

Portugal

O ex-jogador do Inter e da Juventus, João Cancelo, contou, em entrevista à SIC, sobre o terrível acidente de carro que tirou a vida de sua mãe, Filomena.



“Bastaram alguns milésimos de segundo para mudar minha vida para sempre. Ainda me lembro do último grito da minha mãe. E do choro do meu irmão, que era apenas uma criança de 8 anos. —


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Tentei levantar o carro para tirar minha mãe de debaixo dele, mas não consegui. Simplesmente não consegui.” Rebobinando a fita para aquele maldito dia traumático, quando ele tinha apenas 17 anos. Compreensivelmente abalado pela emoção, com os olhos vermelhos e brilhantes.


"Estava tudo tão escuro. A partir daquele momento, comecei a ver a vida de maneira diferente. Tive que amadurecer rapidamente." No momento, Cancelo, que está na Copa do Mundo representando Portugal, aguarda sua estreia na edição dos EUA, México e Canadá daqui a três dias contra a República Democrática do Congo.

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