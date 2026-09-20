Canal do Real Madrid sobre o árbitro do dérbi: que vergonha, que sujeira

Aumentou a polêmica em torno da atuação de Ortiz Arias, árbitro do dérbi de Madri entre Real Madrid e Atlético de Madrid, depois que o canal do Real Madrid dirigiu duras críticas às suas decisões durante a partida, considerando que as entradas de Coti Romero em Jude Bellingham e de Kang-in Lee em Federico Valverde mereciam punições mais rigorosas.

O canal considerou que a entrada de Romero em Bellingham exigia um cartão vermelho direto, antes de criticar o fato de Ortiz Arias ter se limitado a mostrar o cartão amarelo, e afirmou após rever o lance: "Que vergonha. Que sujeira. Cartão amarelo para Romero?".

As críticas do canal não pararam nesse episódio, pois voltaram à entrada de Kang-in Lee em Valverde, considerando que o jogador do Atlético de Madrid também merecia a expulsão, o que a levou a dizer que a equipe deveria ter completado a partida com nove jogadores, em referência aos dois lances polêmicos.

As críticas do canal se intensificaram após a expulsão de Huijsen, decidida por revisão do árbitro de vídeo, considerando que a decisão fez com que o Real Madrid disputasse a partida em condições mais difíceis, e afirmou: "Isso pode ser discutido, mas o Atlético de Madrid deveria estar jogando com nove jogadores. Uma equipe que deveria jogar com dez agora joga com um jogador a mais. É muito difícil competir dessa maneira".

E o canal acrescentou, ao criticar o que considerou uma diferença na aplicação das regras: "É a aplicação arbitrária das regras. Agora eles as aplicam, enquanto antes se abstinham por covardia. É uma fraude contra a competição".

O canal relacionou as decisões de Ortiz Arias no dérbi a episódios de arbitragem anteriores, renovando suas críticas ao árbitro e ao sistema de arbitragem espanhol, sendo que antes da partida já havia se oposto à sua designação para comandar o confronto, baseando-se em interações amistosas que disse ter tido com jogadores do Barcelona após a partida da equipe catalã contra o Athletic Bilbao, além da não punição de alguns lances durante o jogo.

Por sua vez, Mourinho falou sobre a designação de Ortiz Arias durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida, e disse: "Não gosto de falar sobre os árbitros antes das partidas", mas demonstrou surpresa por saber o nome do árbitro do dérbi uma semana antes da data do confronto, apontando que isso não acontece da mesma forma em outras partidas.