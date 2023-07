Campinense x Santa Cruz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Brasileiro Série D

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), pela 12ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Santa Cruz visita o Campinense na noite desta segunda-feira (10), no Estádio Amigão, em Campina Grande, a partir das 20h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo A3 da Série D. A plataforma de streaming Fsports transmitirá a partida ao vivo.

O Campinense não vem tendo vida fácil na Série D. A Raposa é vice-lanterna do Grupo 3, com apenas 12 pontos, e está a seis pontos de distância do G-4. O time vem de uma derrota por 2 a 1 para o Sousa. Já o Santa Cruz é o atual terceiro colocado, com 19 pontos. A Cobral Coral quer vencer para, quem sabe, assumir a liderança, no jogo que é a reedição da final da Copa do Nordeste de 2016. O Santa vem de um empate em 2 a 2, no Arruda, com o Nacional-PB.

Prováveis e scalações

Campinense: Gabriel Félix, Júlio Ferrari, Fredson, Sobral e Pedro Chinês; Pedro Tomaz ou Memo, Guilherme Ecuro, Mauri ou Maicon Assis, Fabinho, Lagoa e Gilvan. Técnico: Dico Woolley

Santa Cruz: Michael, Rhuan Rodrigues, Ítalo Melo, Eduardo Guedes e Ítalo Silva; Emerson Souza, Wagninho e Pingo; Lucas Silva, Galego e Miullen. Técnico: Felipe Conceição.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Campinense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?