Campinense x CRB ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), pela terceira rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV

Na noite desta terça-feira (14), em jogo válido pela Copa do Nordeste, Campinense e CRB entram em campo às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do do canal Nosso Futebol, na TV fechada.

Depois de duas derrotas consecutivas no Nordestão, o Campinense está em busca do primeiro triunfo no torneio. No momento, aparece na última posição do Grupo B com nenhum ponto.

Do outro lado, o CRB chega para a partida após dois jogos de invencibilidade na competição. Na primeira rodada, venceu o Sergipe por 1 a 0, e na segunda empatou com o Náutico por 2 a 2. A equipe está na 4ª colocação do Grupo A, com quatro pontos. Para o confronto, o CRB não terá Gum e Emerson, que estão entregues ao departamento médico.

As equipes já se enfrentaram 19 vezes na história, com nove vitórias do Campinense, cinco empates e cinco vitórias para o CRB.

Prováveis escalações

Escalação provável do Campinense: Otávio Passos, Thiago Ennes, Diego Silva, William, Bruno Collaço, Rogério, Ramires, Mauri, Diego Viana, Tarcísio, Daniel Passira

Escalação provável do CRB: Diogo Silva, Hereda, Fábio Alemão, Saimon, Luiz Henrique, Juninho Valoura, Rafael Longuine, Falcão, Renato, Anselmo Ramón e Jonathan Copete

Desfalques

Campinense

Sem desfalques confirmados.

CRB

Gum e Emerson estão lesionados.

Quando é?