Campeonato Turco: classificação, jogos, artilheiros e mais

A Super Liga 2019/20 está de volta depois da paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus

Na próxima sexta-feira (12) é a vez do voltar à ativa após a paralisação causada pela pandemia de coronavírus Covid-19, se juntando à , de e à .

Para aquecer o torcedor, a Goal relembra a situação do campeonato no momento da paralisação, em 17 de março, com 26 rodadas disputadas. Agora, os 18 times voltam aos gramados para a definição das vagas para Liga dos Campeões, e do rebaixamento.

JOGOS DA 29ª RODADA

Logo na reabertura do Turcão, dois jogos esquentam a rodada: Göztepe x Trabzonspor e Fenerbahçe x Kayserispor. Depois disso, são mais três jogos no sábado, três no domingo. Na segunda feira (14), Sivasspor x Denizlispor é a partida que fecha a rodada.

Sexta-feira 12/6

Göztepe x Trabzonspor - 15h

Fenerbahçe x Kayserispor -15h

Sábado 13/6

Istanbul x Alanyaspor - 12h30

x Antalyaspor - 15h

Yeni Malatyaspor x Kasimpasa - 15h

Domingo 14/6

Gençlerbirliği x Konyaspor - 12h30

Gaziantep x Ankaragücü - 15h

Rizespor x - 15h

Segunda-feira 15/6

Sivasspor x Denizlispor - 15h

SUPER LIGA DA TURQUIA - CLASSIFICAÇÃO

Foto: AA

Depois de 26 rodadas disputadas, o Trabzonspor é o líder através do saldo de gols, o segundo colocado Istanbul tem o mesmo número de vitórias, empates e derrotas que a equipe bordô. Logo atrás estão o Galatasaray e Sivasspor, na cola dos líderes, e ainda na disputa pelo título.

Posição Equipe Pontos Vitórias Empates Derrotas Saldo de Gols 1º Trabzonspor 53 15 8 3 31 2º Istanbul 53 15 8 3 25 3º Galatasaray 50 14 8 4 24 4º Sivasspor 49 14 7 5 18 5º Besiktas 44 13 5 8 8 6º Alanyaspor 43 12 7 7 19 7º Fenerbahçe 40 11 7 8 12 8º Göztepe 37 10 7 9 1 9º Gaziantep 32 8 8 10 -5 10º Danizlispor 31 8 7 11 -8 11º Antalyaspor 30 7 9 10 -14 12º Gençlerbirligi 28 7 7 12 -11 13º Kasimpasa 26 7 5 14 -12 14º Konyaspor 26 5 11 10 -12 15º Yeni Malatyaspor 25 6 7 13 -2 16º Rizespor 25 7 4 15 -18 17º Ankaragücü 23 5 8 13 -22 18º Kayserispor 22 5 7 14 -34

CANDIDATOS AO TÍTULO: SEQUÊNCIA DE PRÓXIMOS JOGOS

Foto: Depo Photos

Trabzonspor - jogos restantes

Göztepe (fora) - 12/6 Alanyaspor (fora) - 22/06 Ankaragücü (casa) - 27/6 Galatasaray (fora) - 5/7 Antalyaspor (casa) - 8/7 Denizlispor (fora) - 12/7 Konyaspor (casa) - 19/7 Kayserispor (fora) - 26/7

Istanbul - jogos restantes

Alanyaspor (casa) - 13/6 Ankaragücü (fora) - 19/6 Galatasaray (casa) - 28/6 Antalyaspor (fora) - 4/7 Denizlispor (casa) - 7/7 Konyaspor (fora) - 12/7 Kayserispor (casa) - 19/7 Kasimpasa (fora) - 26/7

Galatasaray - jogos restantes

Rizespor (fora) - 14/6 Gaziantep (casa) - 21/6 Istanbul (fora) -28/6 Trabzonspor (casa) - 5/7 Alanyaspor (fora) - 8/7 Ankaragücü (fora) - 12/7 Göztepe (casa) - 19/7 Antalyaspor (fora) - 26/7

Sivasspor - jogos restantes

Denizlispor (casa) - 15/6 Konyaspor (fora) - 21/6 Kayserispor (casa) - 28/6 Kasimpasa (fora) - 5/7 Yeni Malatyaspor (casa) - 8/7 Fenerbahçe (fora) - 12/7 Gençlerbirligi (casa) - 19/7 Göztepe (fora) - 26/7

ARTILHEIROS

Foto: AA

O time de melhor ataque do Trucão, com 59 gols, é a casa do artilheiro da competição Alexander Sorloth, que já marcou 19 vezes até aqui. Atrás dele está Papiss Cissé, com 16 gols marcados pelo Alanyasport.