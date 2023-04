Campeonato Paulista: maiores campeões, artilheiros e estatísticas históricas

Fique por dentro dos principais dados do estadual mais antigo, considerado o mais forte do Brasil

O Palmeiras garantiu o título do Campeonato Paulista 2023, após golear o Água Santa por 4 a 0 no Allianz Parque, na tarde deste domingo (9), e conseguir revés de 2 a 1 no jogo de ida.

Foi o oitavo título de Abel Ferreira sob o comando do Verdão, que chegou à sua 25ª conquista do Paulistão.

Considerado pela maioria o estadual mais forte e difícil do Brasil, o Paulistão concluiu a sua 123ª edição. É a competição de futebol mais antiga do país, sendo disputada sem interrupções desde 1902.

E nós da GOAL separamos algumas informações históricas sobre o Paulistão. Confira abaixo!

Paulistão: o maior campeão

O maior vencedor do Paulistão é o Corinthians, com 30 títulos. Em seguida, aparece o Palmeiras, com 25, e Santos e São Paulo, empatados com 22 conquistas.

O Paulistano é o quinto, com 11 taças. Em seguida, aparecem São Paulo Athletic, com quatro, Portuguesa e A.A. das Palmeiras, com três. SC Americano, Germânia, Internacional, A.A. São Bento e Ituano, com dois títulos cada, e São Caetano, Bragantino e Inter de Limeira com uma conquista.

Os times com mais participações

Divulgação

O Corinthians é o clube que mais vezes disputou o Paulistão: 108 vezes. Palmeiras e Santos vêm logo atrás com 105 participações cada. Em seguida, aparecem Portuguesa, com 89, e São Paulo, com 85.

Os maiores artilheiros da história do Paulistão

Pelé foi o artilheiro do Paulistão 11 vezes . Atrás dele, aparece Arthur Friedenreich, com nove.

Além disso, o Rei do Futebol também é o recordista de gols em uma única edição: 58 tentos em 1958.

Em 2022, o artilheiro do Paulistão foi Ronaldo, da Inter de Limeira, com 9 gols marcados.

A maior goleada da história do Paulistão

Em 1920, o Paulistano não teve piedade do AA das Palmeiras e aplicou uma sonora goleada de 12 a 0.

O maior público da história do Paulistão

Em 1977, o Corinthians encerrou um jejum de quase 23 anos sem um título de grande expressão ao bater a Ponte Preta numa série de melhor de três duelos. Ninguém se esquece do último confronto, quando Basílio fez o gol da conquista.

O maior público da história do torneio, porém, aconteceu no segundo jogo, quando o Timão foi derrotado por 2 a 1. Na ocasião, 146.082 torcedores estiveram presentes, sendo que 138.032 pagaram para entrar no Morumbi.

A partida não só marcou o maior público do Paulistão, mas também do Morumbi e da história do Corinthians como mandante.

PAULISTÃO: OUTRAS CURIOSIDADES

- Em 1973, o árbitro Armando Marques errou na contagem da decisão por pênaltis e declarou o Santos campeão. Mais tarde, a Federação tentou corrigir a lambança e declarou a Portuguesa também campeã.

- Em 1990, aconteceu a única decisão entre clubes do interior. O Bragantino, de Vanderlei Luxemburgo, levou a melhor sobre o Novorizontino.