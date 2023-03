Fórmula do Campeonato Carioca 2023: regulamento, Taça Guanabara, Rio e o que está em jogo no Estadual

O estadual do Rio de Janeiro está se encaminhando para o final do primeiro turno, entenda o que vem a seguir

O Campeonato Carioca, que é conhecido por ter um dos regulamentos mais confusos entre os estaduais do Brasil, está chegando ao final da fase de grupos. E, após este primeiro momento, que vem acontecendo desde o meio de janeiro, a disputa se divide em duas.

Terminada essa primeira fase, quando todas as 12 equipes jogam entre si, os times se dividem em dois caminhos de acordo com suas posições na tabela de classificação. Os quatro melhores seguem na disputa pelo título estadual, enquanto os quatro seguintes seguem para outra competição.

Os times que terminarem o primeiro turno (Taça Guanabara) entre a primeira e a quarta colocação seguem para a semifinal, ainda com chances de título carioca, além de terem garantido vagas na Copa do Brasil 2024. Neste momento, o cruzamento coloca frente a frente 1º x 4º e 2º x 3º, com vantagem do empate ao time de melhor campanha. Tanto a semifinal quanto a grande decisão são disputadas em dois jogos, ida e volta. Deste grupo dos melhores quatro colocados, vai sair o campeão carioca de 2023.

Em paralelo os times classificados de quinto a oitavo lugar disputam as semifinais da Taça Rio, que diferente de outras edições, não tem qualquer influência na definição do campeão estadual. Agora, essa disputa determina o quinto time classificado à Copa do Brasil por meio do Cariocão. Para isso, as equipes se enfrentam também no formato de semifinais (5º x 8º e 6º x 7º) e finais, sendo que apenas o melhor garante vaga ao torneio nacional.

As equipes que terminarem o primeiro turno entre nono e 12º lugar, não têm mais disputas estaduais pela frente em 2023. O último colocado, aliás, é rebaixado para disputar a segunda divisão do Cariocão em 2024.