Campeão mundial com a França cobra Messi: "Precisa ser um líder"

Lionel Messi está prestes a terminar sua primeira temporada no Paris Saint-Germain. E ela é tudo menos convincente. O craque argentino, que chegou com grande alarde à capital francesa, ainda não correspondeu as expectativas no Parque dos Príncipes.

Na prática, se há um número para ilustrar seu baixo desempenho, é o número de gols marcados no campeonato. Ele tem apenas quatro. Este é o seu menor total desde 2004/05. Na época, ele estava jogando sua primeira temporada como profissional no Barcelona.

O sete vezes Bola de Ouro, portanto, não conseguiu apresentar seu melhor futebol na sua primeira temporada na equipe parisiense. Logicamente, ele enfrentou críticas - como todo o time do PSG - de jornalistas e até dos torcedores.

Apesar disso, muitas personalidades do futebol vieram em defesa do argentino, como foi o caso de seu ex-companheiro de equipe e amigo Luis Suárez ou mesmo Thierry Henry.

Agora, foi a vez de Christian Karembeu, campeão do mundo com a França e ex-executivo dos Blues, sair em defesa do craque. O campeão mundial de 1998 acredita que o argentino não está nas melhores condições para poder atuar em Paris.

Para ele, não foi dada a importância que seu status exigia: "Léo tem que ser o líder para mostrar seu jogo: no Barcelona ele foi o líder por 20 anos, não podemos mudar isso", disse. "Ele confidenciou em um podcast na Espanha. Ele deve ser o capitão, conhece perfeitamente seu papel. Temos que parar de julgá-lo, sabemos que quando ele toca na bola, algo sempre acontece."

Sobre as vaias que o número 30 parisiense teve que ouvir, o ex-jogador respondeu: “Onde quer que o Léo vá, está lotado. Ele é mais do que um jogador e na França temos que respeitá-lo mais, nunca podemos vaiá-lo porque ele é um craque."

Karembeu está, portanto, triste ao ver Messi após essa temporada abaixo em Paris. Ele quase sugeriu do argentino ter continuado na Espanha, onde tinha todo o respeito e exposição de que precisava. Como Karim Benzema, que, segundo ele, se tornou "o melhor nove da história do Real Madrid".

"Não foi fácil para ele, ele começou quando havia Morata, Higuaín, Cristiano Ronaldo, lembrou. Ele sempre esteve nas sombras e agora que o clube não tem mega estrelas, Karim Benzema apareceu. Ele é muito completo, aprendeu com os melhores e é um líder não só do ponto de vista técnico, mas também no aspecto coletivo."