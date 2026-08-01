Benjamin Mendy, campeão do Mundial de 2018 com a seleção da França, provocou uma ampla onda de polêmica após decidir vender a réplica oficial da Copa do Mundo que recebeu depois da conquista do título pela França na Rússia.

A venda do troféu ocorreu dentro do leilão Global Football Auction Part 2, organizado pela casa de leilões norte-americana Goldin, especializada em itens colecionáveis esportivos, onde a réplica foi vendida por 62 mil dólares (cerca de 54 mil euros).

Mendy respondeu às críticas que recebeu por meio de sua conta no aplicativo "Snapchat", dizendo: "Esse troféu é meu ou de vocês? No fim das contas, ele é meu, e faço com ele o que eu quiser".

E acrescentou, em tom irônico, conforme divulgado pela rede francesa RMC : "E, além do mais, ele ocupava um espaço grande demais dentro do armário".

Mendy não parou por aí, e chegou a insinuar a possibilidade de vender outros itens, ao dizer: "E, por sinal, ainda tenho mais títulos à venda".

Além do título da Copa do Mundo de 2018, que conquistou com a seleção francesa após a derrota da Croácia na final de 2018, o zagueiro tem um histórico repleto de conquistas, tendo sido campeão do Campeonato Francês com o Monaco em 2017, antes de sua transferência para o Manchester City em uma negociação que chegou a 58 milhões de euros, o que o tornou, à época, o zagueiro mais caro do mundo.

Durante sua passagem pelo Manchester City, entre 2017 e 2023, Mendy conquistou oito títulos, entre eles quatro títulos da Premier League, além de ter disputado 10 partidas internacionais com a camisa da seleção francesa e ter feito parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2018.

A trajetória do jogador sofreu um grande revés em 2021, depois que ele enfrentou várias acusações de estupro e tentativa de estupro, antes de o tribunal proferir, em julho de 2023, uma sentença que o absolveu de todas as acusações a ele imputadas.

Após ficar afastado dos gramados por mais de dois anos por causa do processo e do período de detenção, Mendy retornou aos gramados pelo francês Lorient, antes de se transferir posteriormente para o suíço Zurique, e depois para o polonês Pogoń Szczecin, onde tem contrato válido até junho de 2027.