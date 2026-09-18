Aquilo sim eram tempos, há 25 anos. Naquela época, em 2001, o então jogador de 21 anos Michael Owen ganhou a Bola de Ouro, a premiação individual mais prestigiosa e importante do futebol mundial. Antes disso, o atacante havia conquistado com o Liverpool a Copa da Uefa, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, marcando 24 gols no caminho até esses títulos.

"Eu nem sabia o que era. Naquela época, isso nem era um tema na imprensa", revelou Owen no ano passado. Ele disse que soube do seu sucesso por telefone, pelo então técnico dos Reds. "Quando Gerard Houllier me ligou e disse que eu tinha ganhado a Bola de Ouro, perguntei: o que é isso, treinador?"

Não quero afirmar categoricamente que são esses tempos que eu gostaria de volta. Embora eu mal tenha conseguido me empolgar com a Bola de Ouro desde sempre, é claro que é absolutamente normal que sua importância tenha aumentado de forma perceptível nos últimos anos, tanto entre os jogadores quanto na percepção pública.

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Lamine Yamal e Kylian Mbappe antes da Bola de Ouro: questionável autoelogio

O que eu considero, por outro lado, altamente constrangedor, inadequado e arrogante é o questionável autoelogio dos potenciais vencedores entre os 30 indicados. Tudo isso ainda com o apoio de verdadeiras campanhas de seus clubes, que não perdem nenhuma oportunidade de elogiar seu jogador de forma exagerada ou até de afirmar claramente que ele merece mais do que a concorrência.

"Por que não deveríamos fazer campanha por ele?", perguntou recentemente o técnico do Barcelona, Hansi Flick, em referência ao seu pupilo Lamine Yamal, um dos favoritos para vencer a premiação deste ano, em 26 de outubro, em Londres. Minha resposta: porque isso não tem nada a ver com humildade e função de exemplo. Porque, como incontáveis treinadores no mundo sempre enfatizam, a verdade está em campo e não precisa de declarações fáceis de decifrar para colocar o próprio jogador acima dos outros. E porque, simplesmente, é antipático.

É completamente ridículo que um Yamal de 18 anos se sente e afirme, como fez recentemente: "Para ser honesto: acho que mereço esse prêmio neste ano, com base no que ganhei." É totalmente arrogante a forma como Kylian Mbappe, do Real Madrid, se descreve como o "escolhido" e diz que "nenhum jogador foi melhor do que eu na última temporada". Imagine só se, nas categorias de base do futebol coletivo, alguém falasse assim sobre si mesmo.

Bola de Ouro: os dez vencedores anteriores

Ano Vencedor 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 não foi concedido 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi

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Campanhas antes da entrega da Bola de Ouro: Jose Mourinho se expõe

É claro que essas campanhas direcionadas antes da premiação há muito deixaram de ser novidade. Talvez elas tenham ganhado neste ano, em um esporte em que com razão sempre se enfatiza a importância do coletivo, um pouco mais de egoísmo exibido. Mas já em 2013, por exemplo, o Real reuniu um grupo formado por Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas e Sergio Ramos para fazer muita propaganda para Cristiano Ronaldo na disputa com Lionel Messi e Franck Ribery, e isso infelizmente, na minha opinião, também com sucesso.

Há dois anos, os Merengues chegaram até a provocar um escândalo ao cancelar de última hora a viagem para Paris e boicotar a premiação. Antes disso, havia vazado que Rodri, e não Vinicius Junior, venceria. Em vez disso, o clube divulgou a seguinte declaração: "Se os critérios da premiação não apontam Vinicius como vencedor, então os mesmos critérios deveriam apontar Carvajal como vencedor. Como esse não foi o caso, está óbvio que a Bola de Ouro e a Uefa não respeitam o Real Madrid. E o Real Madrid não está onde não é respeitado."

E só recentemente ninguém menos que o atual técnico do Real, Jose Mourinho, revelou todo o absurdo político por trás da Bola de Ouro e se expôs. Em 2012, o português ainda afirmava: "Como se pode ganhar a Bola de Ouro sem conquistar títulos, sem ganhar algo importante? Não venham falar de Mundial ou Supercopa, isso são pequenas coisas. Falem dos grandes títulos." Há poucas semanas, porém, ele disse: "Não se pode dar a Bola de Ouro a um jogador só porque ele ganhou a Liga dos Campeões ou a Copa do Mundo. Os melhores jogadores do mundo são dois, três ou quatro, e nós sabemos quem eles são e onde eles estão. Nós sabemos quem escreveu história individualmente neste verão."

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Bola de Ouro: necessidade de afirmação e arrogância não deveriam ser recompensadas

Claro que Mbappe tem "argumentos para ganhar a Bola de Ouro", como ele disse. Claro que talvez possa e até deva ser um objetivo individual para jogadores tão excepcionais perseguir esse troféu. Mas eles jamais poderiam vencê-lo sem seus companheiros de equipe, ainda que alguns deles possam ser menos talentosos do que eles próprios.

Exibicionismo óbvio, necessidade de afirmação, assim como a arrogância de profissionais blasés e de clubes que, com esse tipo de postura, também contribuem para que o futebol moderno se afaste cada vez mais da base, não deveriam ser recompensados.

Antes que a última frase seja escrita aqui, quero enfatizar mais uma vez: eu não poderia me importar menos com quem vai ganhar a Bola de Ouro em 2026. O fato, porém, de que Harry Kane, um forte candidato à vitória, supostamente tenha decidido conscientemente não fazer propaganda de si mesmo antes da entrega, me faz desejar que justamente esse tipo de comportamento seja recompensado.

Bola de Ouro 2026: a shortlist de 30 nomes