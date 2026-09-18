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Jochen Tittmar
Traduzido por

Campanhas de Lamine Yamal e Kylian Mbappé antes da Bola de Ouro: totalmente absurdas e arrogantes

Especiais e Opinião
Opinion
L. Yamal
K. Mbappe
H. Kane

Em cerca de um mês, a Bola de Ouro 2026 será entregue. A forma como os favoritos, como Lamine Yamal ou Kylian Mbappe, estão se posicionando neste momento é profundamente constrangedora. Um comentário.

Aquilo sim eram tempos, há 25 anos. Naquela época, em 2001, o então jogador de 21 anos Michael Owen ganhou a Bola de Ouro, a premiação individual mais prestigiosa e importante do futebol mundial. Antes disso, o atacante havia conquistado com o Liverpool a Copa da Uefa, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, marcando 24 gols no caminho até esses títulos.

"Eu nem sabia o que era. Naquela época, isso nem era um tema na imprensa", revelou Owen no ano passado. Ele disse que soube do seu sucesso por telefone, pelo então técnico dos Reds. "Quando Gerard Houllier me ligou e disse que eu tinha ganhado a Bola de Ouro, perguntei: o que é isso, treinador?"

Não quero afirmar categoricamente que são esses tempos que eu gostaria de volta. Embora eu mal tenha conseguido me empolgar com a Bola de Ouro desde sempre, é claro que é absolutamente normal que sua importância tenha aumentado de forma perceptível nos últimos anos, tanto entre os jogadores quanto na percepção pública.

Lamine Yamal SpainGetty Images

Lamine Yamal e Kylian Mbappe antes da Bola de Ouro: questionável autoelogio

O que eu considero, por outro lado, altamente constrangedor, inadequado e arrogante é o questionável autoelogio dos potenciais vencedores entre os 30 indicados. Tudo isso ainda com o apoio de verdadeiras campanhas de seus clubes, que não perdem nenhuma oportunidade de elogiar seu jogador de forma exagerada ou até de afirmar claramente que ele merece mais do que a concorrência.

"Por que não deveríamos fazer campanha por ele?", perguntou recentemente o técnico do Barcelona, Hansi Flick, em referência ao seu pupilo Lamine Yamal, um dos favoritos para vencer a premiação deste ano, em 26 de outubro, em Londres. Minha resposta: porque isso não tem nada a ver com humildade e função de exemplo. Porque, como incontáveis treinadores no mundo sempre enfatizam, a verdade está em campo e não precisa de declarações fáceis de decifrar para colocar o próprio jogador acima dos outros. E porque, simplesmente, é antipático.

É completamente ridículo que um Yamal de 18 anos se sente e afirme, como fez recentemente: "Para ser honesto: acho que mereço esse prêmio neste ano, com base no que ganhei." É totalmente arrogante a forma como Kylian Mbappe, do Real Madrid, se descreve como o "escolhido" e diz que "nenhum jogador foi melhor do que eu na última temporada". Imagine só se, nas categorias de base do futebol coletivo, alguém falasse assim sobre si mesmo.

Bola de Ouro: os dez vencedores anteriores

Ano

Vencedor

2025

Ousmane Dembele

2024

Rodri

2023

Lionel Messi

2022

Karim Benzema 

2021

Lionel Messi

2020

não foi concedido

2019

Lionel Messi

2018

Luka Modric

2017

Cristiano Ronaldo

2016

Cristiano Ronaldo

2015

Lionel Messi

Jose MourinhoGetty Images

Campanhas antes da entrega da Bola de Ouro: Jose Mourinho se expõe

É claro que essas campanhas direcionadas antes da premiação há muito deixaram de ser novidade. Talvez elas tenham ganhado neste ano, em um esporte em que com razão sempre se enfatiza a importância do coletivo, um pouco mais de egoísmo exibido. Mas já em 2013, por exemplo, o Real reuniu um grupo formado por Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas e Sergio Ramos para fazer muita propaganda para Cristiano Ronaldo na disputa com Lionel Messi e Franck Ribery, e isso infelizmente, na minha opinião, também com sucesso.

Há dois anos, os Merengues chegaram até a provocar um escândalo ao cancelar de última hora a viagem para Paris e boicotar a premiação. Antes disso, havia vazado que Rodri, e não Vinicius Junior, venceria. Em vez disso, o clube divulgou a seguinte declaração: "Se os critérios da premiação não apontam Vinicius como vencedor, então os mesmos critérios deveriam apontar Carvajal como vencedor. Como esse não foi o caso, está óbvio que a Bola de Ouro e a Uefa não respeitam o Real Madrid. E o Real Madrid não está onde não é respeitado."

E só recentemente ninguém menos que o atual técnico do Real, Jose Mourinho, revelou todo o absurdo político por trás da Bola de Ouro e se expôs. Em 2012, o português ainda afirmava: "Como se pode ganhar a Bola de Ouro sem conquistar títulos, sem ganhar algo importante? Não venham falar de Mundial ou Supercopa, isso são pequenas coisas. Falem dos grandes títulos." Há poucas semanas, porém, ele disse: "Não se pode dar a Bola de Ouro a um jogador só porque ele ganhou a Liga dos Campeões ou a Copa do Mundo. Os melhores jogadores do mundo são dois, três ou quatro, e nós sabemos quem eles são e onde eles estão. Nós sabemos quem escreveu história individualmente neste verão."

MbappeGetty Images

Bola de Ouro: necessidade de afirmação e arrogância não deveriam ser recompensadas

Claro que Mbappe tem "argumentos para ganhar a Bola de Ouro", como ele disse. Claro que talvez possa e até deva ser um objetivo individual para jogadores tão excepcionais perseguir esse troféu. Mas eles jamais poderiam vencê-lo sem seus companheiros de equipe, ainda que alguns deles possam ser menos talentosos do que eles próprios.

Exibicionismo óbvio, necessidade de afirmação, assim como a arrogância de profissionais blasés e de clubes que, com esse tipo de postura, também contribuem para que o futebol moderno se afaste cada vez mais da base, não deveriam ser recompensados.

Antes que a última frase seja escrita aqui, quero enfatizar mais uma vez: eu não poderia me importar menos com quem vai ganhar a Bola de Ouro em 2026. O fato, porém, de que Harry Kane, um forte candidato à vitória, supostamente tenha decidido conscientemente não fazer propaganda de si mesmo antes da entrega, me faz desejar que justamente esse tipo de comportamento seja recompensado.

Bola de Ouro 2026: a shortlist de 30 nomes

Jogador

Nacionalidade

Clube atual

Jude Bellingham

Inglaterra

Real Madrid

Pau Cubarsi

Espanha

FC Barcelona

Marc Cucurella

Espanha

Real Madrid

Ousmane Dembele

França

Paris Saint-Germain

Luis Diaz

Colômbia

FC Bayern de Munique

Bruno Fernandes

Portugal

Manchester United

Erling Haaland

Noruega

Manchester City

Gabriel Magalhaes

Brasil

FC Arsenal

Harry Kane

Inglaterra

FC Bayern de Munique

Achraf Hakimi

Marrocos

Paris Saint-Germain

Lamine Yamal

Espanha

FC Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia

Geórgia

Paris Saint-Germain

Marquinhos

Brasil

Paris Saint-Germain

Sadio Mane

Senegal

Al-Nassr

Lautaro Martinez

Argentina

Inter de Milão

Kylian Mbappe

França

Real Madrid

Nuno Mendes

Portugal

Paris Saint-Germain

Lionel Messi

Argentina

Inter Miami

Joao Neves

Portugal

Paris Saint-Germain

Michael Olise

França

FC Bayern de Munique

Willian Pacho

Equador

Paris Saint-Germain

Julian Quinones

México

Al-Qadsiah

Declan Rice

Inglaterra

FC Arsenal

Rodri

Espanha

FC Barcelona

Fabian Ruiz

Espanha

Paris Saint-Germain

William Saliba

França

FC Arsenal

Ferran Torres

Espanha

Paris Saint-Germain

Dayot Upamecano

França

FC Bayern de Munique

Vinicius Junior

Brasil

Real Madrid

Vitinha

Portugal

Paris Saint-Germain

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