Camisas do Real Madrid 2021/22: preço, fotos, onde comprar e mais dos uniformes

O clube merengue e a Adidas se uniram novamente, dessa vez no lançamento dos uniformes para a temporada 21/22

Para a nova temporada, o Real já garantiu seu novo uniforme.

Com detalhes em laranja e azul, tanto na "camisa um" quanto na "camisa dois", esse uniforme é inspirado na Fonte de Cibeles, explicou a Adidas. O local é de grande importância merengue, onde o clube comemora cada uma de suas conquistas.

Tudo sobre a Camisa nº1 do Real Madrid 2021/22

Segundo o próprio Real Madrid, a "camisa um" tem como principal intuito representar o espírito e o sentido de união da equipe com a torcida, somados ao lema "This Is Grandeza".

O uniforme procura também fazer algumas referências ao estádio Santiago Bernabéu, casa do Real.

“As novas camisas são confeccionadas com primegreen, uma série de materiais reciclados de alto desempenho, e contam com a inovadora tecnologia heat.rdy-keep cool, projetada para regular a temperatura durante os jogos", comenta o clube.

Na loja oficial da Adidas, a "camisa um" varia entre R$ 279,99 e R$ 499,99. Os tamanhos menores podem custar R$ 249,99.

Tudo sobre a Camisa nº2 do Real Madrid 2021/22

(Foto: Adidas)

A cultura de Madrid? Arte, música e as pessoas. O que essa camisa tem a ver? Tudo!

A camisa, com grande inspiração no bairro Malasaña, famoso em Madrid, procura mostrar grafites abstratos no tecido, misturando os três pilares da cultura da cidade.

Como a "camisa um", a segunda também utiliza a nova tecnologia que ajuda na respiração do corpo dos jogadores durante as partidas, somada aos materiais recicláveis de alto nível.

Para o tamanho adulto, a "camisa dois" varia nos mesmos valores da "camisa um", de R$ 279,99 até R$ 499,99. Os tamanhos menores podem custar R$ 249,99.

Tudo sobre a camisa de goleiro do Real Madrid 2021/22

(Foto: Real Madrid)



"Confeccionada pela Primeblue, feito de Parley Ocean Plastic, esta camisa de futebol da adidas lhe dá a confiança de que você precisa para defender seu gol", comentou a marca, em relação a nova camisa de goleiros do Real.

A camisa que Courtois passará a utilizar pelo Real ainda não está disponível nas lojas brasileiras da Adidas.