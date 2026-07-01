A confiança está crescendo no México de que suas amadas estrelas do futebol podem ir até o fim na Copa do Mundo da FIFA 2026 e conquistar o maior prêmio do esporte em 19 de julho.

Coanfitrião da Copa do Mundo, o México foi uma das únicas três seleções, ao lado de França e Argentina, que avançaram ao mata-mata com campanha perfeita. A equipe também manteve seu impressionante retrospecto defensivo, sem sofrer um único gol, ao derrotar o Equador na fase de 32 avos de final.

Quando sediou a Copa do Mundo em 1970 e 1986, o México chegou às quartas de final nas duas ocasiões. O fato de estar jogando em casa nas oitavas de final também servirá de impulso para igualar esses feitos anteriores e até superá-los.

O próximo desafio dos comandados de Javier Aguirre é a Inglaterra, no Estadio Azteca, na Cidade do México, neste domingo (5 de julho).

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Deixe a GOAL mostrar todos os possíveis caminhos e adversários que aguardam o México entre agora e a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode garantir ingressos para vê-lo em ação em sua busca pela glória mundial.

Jogos e resultados do México na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo (horário local do pontapé inicial) Local Placar final / Ingressos quinta-feira, 11 de junho México x África do Sul (13h CST) Estadio Azteca, Cidade do México México venceu por 2 a 0 quinta-feira, 18 de junho México x Coreia do Sul (19h CST) Estadio Akron, Zapopan México venceu por 1 a 0 quarta-feira, 24 de junho México x República Tcheca (19h CST) Estadio Azteca, Cidade do México México venceu por 3 a 0 terça-feira, 30 de junho México x Equador (19h CST) Estadio Azteca, Cidade do México México venceu por 2 a 0 domingo, 5 de julho México x Inglaterra (18h CST) Estadio Azteca (Cidade do México) Ingressos

Caminho do México até a final da Copa do Mundo de 2026

Como o México terminou na liderança do Grupo A, estas são as datas, horários e locais em que jogará caso consiga avançar até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho.

Após a vitória sobre o Equador na fase de 32 avos de final, o México agora enfrentará a Inglaterra no Estadio Azteca, nas oitavas de final. El Tri perdeu apenas duas vezes em partidas internacionais competitivas no icônico estádio desde sua inauguração, em 1966.

Depois disso, será Brasil ou Noruega nas quartas de final, Argentina/Egito/Suíça/Colômbia como possíveis adversários na semifinal e talvez Espanha/França/Portugal na final.

Data (horário local do pontapé inicial) Fase Local Possível jogo Ingressos 5 de julho (18h CST) Oitavas de final Estadio Azteca (Cidade do México) México x Inglaterra Ingressos 11 de julho (17h ET) Quartas de final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Jogo 99: x Brasil ou Noruega Ingressos 15 de julho (15h ET) Semifinais Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Jogo 102: x vencedor do Jogo 100 Ingressos 19 de julho (15h ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Jogo 104: x vencedor do Jogo 101 Ingressos

Grupo A - classificação final

Posição Seleção Jogos V E D GP GC SG Pts Status 1º México 3 3 0 0 6 0 +6 9 Classificado 2º África do Sul 3 1 1 1 2 3 -1 4 Classificado 3º Coreia do Sul 3 1 0 2 2 3 -1 3 Eliminado 4º República Tcheca 3 0 1 2 2 6 -4 1 Eliminado

Como comprar ingressos do México para a Copa do Mundo

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: esta fase está ativa no momento e funciona por ordem de chegada. Diferentemente dos sorteios, estas são transações em tempo real. Esta é a janela final para comprar diretamente com a FIFA.

Mercado oficial de revenda da FIFA: esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o fim do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como a StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos de mata-mata com alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre confira os T&Cs do site secundário antes de comprar.

Ingressos do México na Copa do Mundo: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas $60,00 (para categorias específicas de torcedor), enquanto os preços para a final chegaram a $6.730,00, sem mencionar que os mercados secundários e a revenda podem ultrapassar ainda mais esse valor.

Preços dos ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa oficial de preços Faixa estimada do mercado secundário 4 de julho a 7 de julho Oitavas de final $240,00 a $640,00 $650,00 a $4.200,00 ($1.518,00) 9 de julho a 11 de julho Quartas de final $450,00 a $1.775,00 $850,00 a $5.500,00 ($2.348,00) 14 de julho a 15 de julho Semifinais $930,00 a $3.295,00 $1.500,00 a $9.500,00 ($3.721,00) 18 de julho Disputa de terceiro lugar $250,00 a $800,00 $500,00 a $3.500,00 ($1.480,00) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490,00 a $7.875,00 $5.900,00 a $38.000,00+ ($15.240,00)

Quem está na seleção do México para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial de 26 jogadores que representa o México na Copa do Mundo da FIFA 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Defensores Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moscou

Johan Vásquez Genoa

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Meio-campistas Luis Chávez Dynamo Moscou

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Atenas

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético de Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Atacantes Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez Pumas da UNAM

Armando González Chivas / Guadalajara

Loja: uniformes do México para a Copa do Mundo da FIFA 2026

O México tem um uniforme desenhado pela adidas para a Copa do Mundo da FIFA 2026 que se conecta profundamente às suas raízes ao mesmo tempo em que abraça o futuro.

A camisa principal do México mistura herança e futuro, usando uma base verde-escura coberta por padrões geométricos inspirados nos astecas. A camisa celebra a paixão de uma nação que vive e respira futebol, capturando a energia que une gerações de torcedores. Na parte de trás da gola está a frase “SOMOS MÉXICO”, uma poderosa mensagem de unidade e orgulho nacional. Toques modernos, como listras marcantes nos ombros e a avançada tecnologia de resfriamento da adidas, também estão presentes, garantindo que desempenho e identidade coexistam de forma perfeita.

Como assistir aos jogos do México com uma VPN

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