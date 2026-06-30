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Caminho de Portugal até a final da Copa do Mundo: jogo confirmado das oitavas de final, cenários da chave, jogos e mais informações

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Não perca a chance de ver Portugal em ação na Copa do Mundo, onde vai jogar e contra quem vai jogar

Chegando à Copa do Mundo da FIFA 2026, os torcedores de Portugal tinham enormes expectativas de que seu elenco extremamente talentoso pudesse finalmente conquistar o primeiro título mundial da história do país. Esse otimismo foi impulsionado por um grupo estrelado, ansioso para dar sequência a uma campanha dominante nas Eliminatórias. Embora a equipe tenha enfrentado um Grupo K altamente competitivo, abrindo com um tenso empate por 1 a 1 contra uma resiliente seleção da RD Congo, encontrou seu ritmo para superar os compromissos restantes, goleando o Uzbequistão por 5 a 0 e lutando por um empate tático sem gols com a Colômbia, para garantir o segundo lugar na chave.

Portugal chegou às quartas de final em 2022 e tem sido consistentemente uma grande força no futebol mundial, mas o prêmio máximo segue fora de alcance. Agora, um duelo de alto risco espera os comandados de Roberto Martínez no Toronto Stadium contra a Croácia, segunda colocada do Grupo L. 

Avaliar os possíveis caminhos na chave ajuda os apostadores a identificar potencial desgaste, distâncias de viagem e confrontos táticos difíceis antes das fases de mata-mata. Se você planeja fazer apostas de longo prazo na chave ou palpites de partidas em uma plataforma digital moderna, começar com crédito da casa é uma ótima opção. Descubra como resgatar suas recompensas de cadastro usando nosso exclusivo código promocional da Stake.

Aqui está o caminho exato que vem pela frente entre agora e a final da Copa do Mundo em 19 de julho, detalhando os possíveis confrontos nesta busca pela glória mundial.

Resultados de Portugal na Copa do Mundo 2026 e próximos jogos

Data

Jogo (horário local / SAST)

Local

Placar final / Ingressos

Quarta-feira, 17 de junho

Portugal x RD Congo (12h00 CT)

Houston Stadium, Houston

1 a 1

Terça-feira, 23 de junho

Portugal x Uzbequistão (12h00 CT)

Houston Stadium, Houston

Portugal venceu por 5 a 0

Sábado, 27 de junho

Colômbia x Portugal (19h30 ET)

Miami Stadium, Miami Gardens

0 a 0

Quinta-feira, 2 de julho / sexta-feira, 3 de julho

Portugal x Croácia (19h00 ET / 01h00 SAST)

Toronto Stadium, Toronto

Ingressos

Caminho de Portugal até a final da Copa do Mundo 2026

Como Portugal terminou em segundo lugar no Grupo K, estas são as datas, horários e locais em que jogará caso consiga avançar até a final da Copa do Mundo em 19 de julho. Se Portugal vencer a Croácia, então um confronto de aparência muito difícil contra as potências Espanha ou Áustria poderá esperar em Dallas nas oitavas de final. Depois disso, poderá enfrentar Bélgica ou Estados Unidos nas quartas de final, França ou Holanda na semifinal, e pesos-pesados como Argentina, Brasil ou Inglaterra na final.

Data (horário local do pontapé inicial)

Fase

Local

Possível confronto

Ingressos

2 de julho (19h ET)

16 avos de final

Toronto Stadium (Toronto)

Portugal x Croácia

Ingressos

6 de julho (14h CT)

Oitavas de final

Dallas Stadium (Arlington)

Jogo 93: x Espanha ou Áustria

Ingressos

10 de julho (12h PT)

Quartas de final

Los Angeles Stadium (Inglewood)

Jogo 98: x vencedor do Jogo 94 (Estados Unidos/Bélgica/Senegal)

Ingressos

14 de julho (15h CT)

Semifinais

Dallas Stadium (Arlington)

Jogo 101: x vencedor do Jogo 97 (França/Alemanha/Holanda)

Ingressos

19 de julho (20h ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Jogo 104: x vencedor do Jogo 102 (Argentina/Brasil/Inglaterra)

Ingressos

Grupo K - classificação final 

Posição

Seleção

Jogos

V

E

D

GP

GC

SG

Pts

Status

Colômbia

3

2

1

0

4

1

+3

7

Classificada

Portugal

3

1

2

0

6

1

+5

5

Classificada

RD Congo

3

1

1

1

4

3

+1

4

Classificada

Uzbequistão

3

0

0

3

2

11

-9

0

Eliminada

Como comprar ingressos de Portugal para a Copa do Mundo

Aqui está o status atual das vendas de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, estas são transações em tempo real. Esta é a janela final para comprar diretamente com a FIFA.
  • Mercado oficial de revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para que torcedores comprem e vendam ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o fim do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como a StubHub. Muitas vezes, estas são as melhores opções para jogos de mata-mata com alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre confira os termos e condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos de Portugal para a Copa do Mundo: quanto custam?

Ingressos de Portugal para a Copa do Mundo: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as possíveis fases de Portugal no torneio:

Categoria

Fase de grupos

16 avos de final - quartas

Semis e final

Categoria 1

US$ 250 - US$ 400

US$ 600 - US$ 1.200

US$ 1.500 - US$ 6.730

Categoria 2

US$ 150 - US$ 280

US$ 400 - US$ 800

US$ 1.000 - US$ 4.210

Categoria 3

US$ 100 - US$ 200

US$ 200 - US$ 500

US$ 600 - US$ 2.790

Categoria 4

US$ 60 - US$ 120

US$ 150 - US$ 350

US$ 350 - US$ 1.350

Quem está no elenco de Portugal para a Copa do Mundo 2026?

Aqui está o elenco oficial de 26 jogadores que representa Portugal na Copa do Mundo da FIFA 2026:

Posição

Jogador

Clube atual

Goleiros

Diogo Costa

FC Porto


José Sá

Wolverhampton Wanderers


Rui Silva

Sporting CP

Defensores

Rúben Dias

Manchester City


Gonçalo Inácio

Sporting CP


Diogo Dalot

Manchester United


João Cancelo

FC Barcelona


Nuno Mendes

Paris Saint-Germain


Nélson Semedo

Fenerbahçe


Renato Veiga

Villarreal


Tomás Araújo

SL Benfica

Meio-campistas

Bruno Fernandes

Manchester United


Bernardo Silva

Manchester City


Vitinha

Paris Saint-Germain


João Neves

Paris Saint-Germain


Rúben Neves

Al-Hilal


Matheus Nunes

Manchester City


Samuel Costa

Mallorca

Atacantes

Cristiano Ronaldo (capitão)

Al-Nassr


Rafael Leão

AC Milan


João Félix

Al-Nassr


Gonçalo Ramos

Paris Saint-Germain


Pedro Neto

Chelsea


Francisco Conceição

Juventus


Francisco Trincão

Sporting CP


Gonçalo Guedes

Real Sociedad


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