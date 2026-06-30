Chegando à Copa do Mundo da FIFA 2026, os torcedores de Portugal tinham enormes expectativas de que seu elenco extremamente talentoso pudesse finalmente conquistar o primeiro título mundial da história do país. Esse otimismo foi impulsionado por um grupo estrelado, ansioso para dar sequência a uma campanha dominante nas Eliminatórias. Embora a equipe tenha enfrentado um Grupo K altamente competitivo, abrindo com um tenso empate por 1 a 1 contra uma resiliente seleção da RD Congo, encontrou seu ritmo para superar os compromissos restantes, goleando o Uzbequistão por 5 a 0 e lutando por um empate tático sem gols com a Colômbia, para garantir o segundo lugar na chave.

Portugal chegou às quartas de final em 2022 e tem sido consistentemente uma grande força no futebol mundial, mas o prêmio máximo segue fora de alcance. Agora, um duelo de alto risco espera os comandados de Roberto Martínez no Toronto Stadium contra a Croácia, segunda colocada do Grupo L.

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Aqui está o caminho exato que vem pela frente entre agora e a final da Copa do Mundo em 19 de julho, detalhando os possíveis confrontos nesta busca pela glória mundial.

Resultados de Portugal na Copa do Mundo 2026 e próximos jogos

Data Jogo (horário local / SAST) Local Placar final / Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Portugal x RD Congo (12h00 CT) Houston Stadium, Houston 1 a 1 Terça-feira, 23 de junho Portugal x Uzbequistão (12h00 CT) Houston Stadium, Houston Portugal venceu por 5 a 0 Sábado, 27 de junho Colômbia x Portugal (19h30 ET) Miami Stadium, Miami Gardens 0 a 0 Quinta-feira, 2 de julho / sexta-feira, 3 de julho Portugal x Croácia (19h00 ET / 01h00 SAST) Toronto Stadium, Toronto Ingressos

Caminho de Portugal até a final da Copa do Mundo 2026

Como Portugal terminou em segundo lugar no Grupo K, estas são as datas, horários e locais em que jogará caso consiga avançar até a final da Copa do Mundo em 19 de julho. Se Portugal vencer a Croácia, então um confronto de aparência muito difícil contra as potências Espanha ou Áustria poderá esperar em Dallas nas oitavas de final. Depois disso, poderá enfrentar Bélgica ou Estados Unidos nas quartas de final, França ou Holanda na semifinal, e pesos-pesados como Argentina, Brasil ou Inglaterra na final.

Data (horário local do pontapé inicial) Fase Local Possível confronto Ingressos 2 de julho (19h ET) 16 avos de final Toronto Stadium (Toronto) Portugal x Croácia Ingressos 6 de julho (14h CT) Oitavas de final Dallas Stadium (Arlington) Jogo 93: x Espanha ou Áustria Ingressos 10 de julho (12h PT) Quartas de final Los Angeles Stadium (Inglewood) Jogo 98: x vencedor do Jogo 94 (Estados Unidos/Bélgica/Senegal) Ingressos 14 de julho (15h CT) Semifinais Dallas Stadium (Arlington) Jogo 101: x vencedor do Jogo 97 (França/Alemanha/Holanda) Ingressos 19 de julho (20h ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Jogo 104: x vencedor do Jogo 102 (Argentina/Brasil/Inglaterra) Ingressos

Grupo K - classificação final

Posição Seleção Jogos V E D GP GC SG Pts Status 1º Colômbia 3 2 1 0 4 1 +3 7 Classificada 2º Portugal 3 1 2 0 6 1 +5 5 Classificada 3º RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 Classificada 4º Uzbequistão 3 0 0 3 2 11 -9 0 Eliminada

Como comprar ingressos de Portugal para a Copa do Mundo

Aqui está o status atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, estas são transações em tempo real. Esta é a janela final para comprar diretamente com a FIFA.

Mercado oficial de revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para que torcedores comprem e vendam ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o fim do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como a StubHub . Muitas vezes, estas são as melhores opções para jogos de mata-mata com alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre confira os termos e condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos de Portugal para a Copa do Mundo: quanto custam?

Ingressos de Portugal para a Copa do Mundo: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as possíveis fases de Portugal no torneio:

Categoria Fase de grupos 16 avos de final - quartas Semis e final Categoria 1 US$ 250 - US$ 400 US$ 600 - US$ 1.200 US$ 1.500 - US$ 6.730 Categoria 2 US$ 150 - US$ 280 US$ 400 - US$ 800 US$ 1.000 - US$ 4.210 Categoria 3 US$ 100 - US$ 200 US$ 200 - US$ 500 US$ 600 - US$ 2.790 Categoria 4 US$ 60 - US$ 120 US$ 150 - US$ 350 US$ 350 - US$ 1.350

Quem está no elenco de Portugal para a Copa do Mundo 2026?

Aqui está o elenco oficial de 26 jogadores que representa Portugal na Copa do Mundo da FIFA 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros Diogo Costa FC Porto

José Sá Wolverhampton Wanderers

Rui Silva Sporting CP Defensores Rúben Dias Manchester City

Gonçalo Inácio Sporting CP

Diogo Dalot Manchester United

João Cancelo FC Barcelona

Nuno Mendes Paris Saint-Germain

Nélson Semedo Fenerbahçe

Renato Veiga Villarreal

Tomás Araújo SL Benfica Meio-campistas Bruno Fernandes Manchester United

Bernardo Silva Manchester City

Vitinha Paris Saint-Germain

João Neves Paris Saint-Germain

Rúben Neves Al-Hilal

Matheus Nunes Manchester City

Samuel Costa Mallorca Atacantes Cristiano Ronaldo (capitão) Al-Nassr

Rafael Leão AC Milan

João Félix Al-Nassr

Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain

Pedro Neto Chelsea

Francisco Conceição Juventus

Francisco Trincão Sporting CP

Gonçalo Guedes Real Sociedad



