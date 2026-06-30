Chegando à Copa do Mundo da FIFA 2026, os torcedores de Portugal tinham enormes expectativas de que seu elenco extremamente talentoso pudesse finalmente conquistar o primeiro título mundial da história do país. Esse otimismo foi impulsionado por um grupo estrelado, ansioso para dar sequência a uma campanha dominante nas Eliminatórias. Embora a equipe tenha enfrentado um Grupo K altamente competitivo, abrindo com um tenso empate por 1 a 1 contra uma resiliente seleção da RD Congo, encontrou seu ritmo para superar os compromissos restantes, goleando o Uzbequistão por 5 a 0 e lutando por um empate tático sem gols com a Colômbia, para garantir o segundo lugar na chave.
Portugal chegou às quartas de final em 2022 e tem sido consistentemente uma grande força no futebol mundial, mas o prêmio máximo segue fora de alcance. Agora, um duelo de alto risco espera os comandados de Roberto Martínez no Toronto Stadium contra a Croácia, segunda colocada do Grupo L.
Avaliar os possíveis caminhos na chave ajuda os apostadores a identificar potencial desgaste, distâncias de viagem e confrontos táticos difíceis antes das fases de mata-mata. Se você planeja fazer apostas de longo prazo na chave ou palpites de partidas em uma plataforma digital moderna, começar com crédito da casa é uma ótima opção. Descubra como resgatar suas recompensas de cadastro usando nosso exclusivo código promocional da Stake.
Aqui está o caminho exato que vem pela frente entre agora e a final da Copa do Mundo em 19 de julho, detalhando os possíveis confrontos nesta busca pela glória mundial.
Resultados de Portugal na Copa do Mundo 2026 e próximos jogos
Data
Jogo (horário local / SAST)
Local
Placar final / Ingressos
Quarta-feira, 17 de junho
Portugal x RD Congo (12h00 CT)
Houston Stadium, Houston
1 a 1
Terça-feira, 23 de junho
Portugal x Uzbequistão (12h00 CT)
Houston Stadium, Houston
Portugal venceu por 5 a 0
Sábado, 27 de junho
Colômbia x Portugal (19h30 ET)
Miami Stadium, Miami Gardens
0 a 0
Quinta-feira, 2 de julho / sexta-feira, 3 de julho
Portugal x Croácia (19h00 ET / 01h00 SAST)
Toronto Stadium, Toronto
Caminho de Portugal até a final da Copa do Mundo 2026
Como Portugal terminou em segundo lugar no Grupo K, estas são as datas, horários e locais em que jogará caso consiga avançar até a final da Copa do Mundo em 19 de julho. Se Portugal vencer a Croácia, então um confronto de aparência muito difícil contra as potências Espanha ou Áustria poderá esperar em Dallas nas oitavas de final. Depois disso, poderá enfrentar Bélgica ou Estados Unidos nas quartas de final, França ou Holanda na semifinal, e pesos-pesados como Argentina, Brasil ou Inglaterra na final.
Data (horário local do pontapé inicial)
Fase
Local
Possível confronto
Ingressos
2 de julho (19h ET)
16 avos de final
Toronto Stadium (Toronto)
Portugal x Croácia
6 de julho (14h CT)
Oitavas de final
Dallas Stadium (Arlington)
Jogo 93: x Espanha ou Áustria
10 de julho (12h PT)
Quartas de final
Los Angeles Stadium (Inglewood)
Jogo 98: x vencedor do Jogo 94 (Estados Unidos/Bélgica/Senegal)
14 de julho (15h CT)
Semifinais
Dallas Stadium (Arlington)
Jogo 101: x vencedor do Jogo 97 (França/Alemanha/Holanda)
19 de julho (20h ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Jogo 104: x vencedor do Jogo 102 (Argentina/Brasil/Inglaterra)
Grupo K - classificação final
Posição
Seleção
Jogos
V
E
D
GP
GC
SG
Pts
Status
1º
Colômbia
3
2
1
0
4
1
+3
7
Classificada
2º
Portugal
3
1
2
0
6
1
+5
5
Classificada
3º
RD Congo
3
1
1
1
4
3
+1
4
Classificada
4º
Uzbequistão
3
0
0
3
2
11
-9
0
Eliminada
Como comprar ingressos de Portugal para a Copa do Mundo
Aqui está o status atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, estas são transações em tempo real. Esta é a janela final para comprar diretamente com a FIFA.
- Mercado oficial de revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para que torcedores comprem e vendam ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o fim do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como a StubHub. Muitas vezes, estas são as melhores opções para jogos de mata-mata com alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre confira os termos e condições do site secundário antes de comprar.
Ingressos de Portugal para a Copa do Mundo: quanto custam?
Ingressos de Portugal para a Copa do Mundo: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as possíveis fases de Portugal no torneio:
Categoria
Fase de grupos
16 avos de final - quartas
Semis e final
Categoria 1
US$ 250 - US$ 400
US$ 600 - US$ 1.200
US$ 1.500 - US$ 6.730
Categoria 2
US$ 150 - US$ 280
US$ 400 - US$ 800
US$ 1.000 - US$ 4.210
Categoria 3
US$ 100 - US$ 200
US$ 200 - US$ 500
US$ 600 - US$ 2.790
Categoria 4
US$ 60 - US$ 120
US$ 150 - US$ 350
US$ 350 - US$ 1.350
Quem está no elenco de Portugal para a Copa do Mundo 2026?
Aqui está o elenco oficial de 26 jogadores que representa Portugal na Copa do Mundo da FIFA 2026:
Posição
Jogador
Clube atual
Goleiros
Diogo Costa
FC Porto
José Sá
Wolverhampton Wanderers
Rui Silva
Sporting CP
Defensores
Rúben Dias
Manchester City
Gonçalo Inácio
Sporting CP
Diogo Dalot
Manchester United
João Cancelo
FC Barcelona
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Nélson Semedo
Fenerbahçe
Renato Veiga
Villarreal
Tomás Araújo
SL Benfica
Meio-campistas
Bruno Fernandes
Manchester United
Bernardo Silva
Manchester City
Vitinha
Paris Saint-Germain
João Neves
Paris Saint-Germain
Rúben Neves
Al-Hilal
Matheus Nunes
Manchester City
Samuel Costa
Mallorca
Atacantes
Cristiano Ronaldo (capitão)
Al-Nassr
Rafael Leão
AC Milan
João Félix
Al-Nassr
Gonçalo Ramos
Paris Saint-Germain
Pedro Neto
Chelsea
Francisco Conceição
Juventus
Francisco Trincão
Sporting CP
Gonçalo Guedes
Real Sociedad