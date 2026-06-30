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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Caminho da França até a final da Copa do Mundo: confronto confirmado nas oitavas de final, cenários da chave, jogos e mais informações

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Tickets
Copa do Mundo
França
K. Mbappe
O. Dembele
M. Olise

Não perca a chance de ver a França em ação na Copa do Mundo, onde ela jogará e contra quem.

Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores da França têm motivos de sobra para estar otimistas quanto às chances de conquistar um terceiro título e chegar à terceira final consecutiva.

As atuações na fase de grupos reforçaram esse otimismo. A França venceu os três jogos contra Senegal, Iraque e Noruega e garantiu um confronto na fase de 32 avos contra a Suécia. Deixe a GOAL mostrar o caminho que espera os comandados de Didier Deschamps daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e quem eles poderão enfrentar na busca pela glória.

Mapear o possível caminho da França na chave destaca a versatilidade tática e a profundidade necessárias para chegar ao topo do futebol mundial. Se você pretende testar suas previsões de chave do torneio ou fazer apostas em partidas avulsas, ter um saldo reforçado dá mais margem de manobra. Confira nosso guia passo a passo para ativar o código promocional da 1xbet.

Resultados da França na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos

Data

Jogo

Local

Placar final / Ingressos

ter., 16 de junho

França x Senegal

MetLife Stadium, NJ

França venceu por 3 a 1

seg., 22 de junho

França x Iraque

Lincoln Financial Field, Filadélfia

França venceu por 3 a 0

sex., 26 de junho

Noruega x França

Gillette Stadium, Foxborough

França venceu por 4 a 1

ter., 30 de junho

França x Suécia,

MetLife Stadium, NJ

Ingressos

O possível caminho da França rumo à glória na Copa do Mundo

Se a vice-campeã de 2022 passar pela Suécia, terá pela frente o Paraguai nas oitavas de final no sábado, 4 de julho, na Filadélfia. Se também superar esse confronto, o adversário nas quartas de final será o vencedor de Canadá x Marrocos. Esse possível duelo entre os oito melhores seria disputado em Boston, em 9 de julho.

Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images

Como comprar ingressos da França para a Copa do Mundo

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, aqui as transações acontecem em tempo real. Esta é a última janela para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado oficial de revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o fim do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como a StubHub. Muitas vezes, essas são as melhores opções para jogos de mata-mata com alta procura, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os T&Cs do site secundário antes de comprar.

Ingressos da França na Copa do Mundo: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos começam em apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedor), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de grupos

32 avos até quartas

Semifinais e final

Categoria 1

US$ 250 - US$ 400

US$ 600 - US$ 1.200

US$ 1.500 - US$ 6.730

Categoria 2

US$ 150 - US$ 280

US$ 400 - US$ 800

US$ 1.000 - US$ 4.210

Categoria 3

US$ 100 - US$ 200

US$ 200 - US$ 500

US$ 600 - US$ 2.790

Categoria 4

US$ 60 - US$ 120

US$ 150 - US$ 350

US$ 400 - US$ 2.030

Quem está no elenco da França para a Copa do Mundo de 2026?

Goleiros: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique).

Meio-campistas: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Munique), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter de Milão).

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