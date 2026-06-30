Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores da França têm motivos de sobra para estar otimistas quanto às chances de conquistar um terceiro título e chegar à terceira final consecutiva.
As atuações na fase de grupos reforçaram esse otimismo. A França venceu os três jogos contra Senegal, Iraque e Noruega e garantiu um confronto na fase de 32 avos contra a Suécia. Deixe a GOAL mostrar o caminho que espera os comandados de Didier Deschamps daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e quem eles poderão enfrentar na busca pela glória.
Mapear o possível caminho da França na chave destaca a versatilidade tática e a profundidade necessárias para chegar ao topo do futebol mundial. Se você pretende testar suas previsões de chave do torneio ou fazer apostas em partidas avulsas, ter um saldo reforçado dá mais margem de manobra. Confira nosso guia passo a passo para ativar o código promocional da 1xbet.
Resultados da França na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos
Data
Jogo
Local
Placar final / Ingressos
ter., 16 de junho
França x Senegal
MetLife Stadium, NJ
França venceu por 3 a 1
seg., 22 de junho
França x Iraque
Lincoln Financial Field, Filadélfia
França venceu por 3 a 0
sex., 26 de junho
Noruega x França
Gillette Stadium, Foxborough
França venceu por 4 a 1
ter., 30 de junho
França x Suécia,
MetLife Stadium, NJ
O possível caminho da França rumo à glória na Copa do Mundo
Se a vice-campeã de 2022 passar pela Suécia, terá pela frente o Paraguai nas oitavas de final no sábado, 4 de julho, na Filadélfia. Se também superar esse confronto, o adversário nas quartas de final será o vencedor de Canadá x Marrocos. Esse possível duelo entre os oito melhores seria disputado em Boston, em 9 de julho.Getty Images
Como comprar ingressos da França para a Copa do Mundo
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, aqui as transações acontecem em tempo real. Esta é a última janela para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado oficial de revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o fim do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como a StubHub. Muitas vezes, essas são as melhores opções para jogos de mata-mata com alta procura, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os T&Cs do site secundário antes de comprar.
Ingressos da França na Copa do Mundo: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos começam em apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedor), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de grupos
32 avos até quartas
Semifinais e final
Categoria 1
US$ 250 - US$ 400
US$ 600 - US$ 1.200
US$ 1.500 - US$ 6.730
Categoria 2
US$ 150 - US$ 280
US$ 400 - US$ 800
US$ 1.000 - US$ 4.210
Categoria 3
US$ 100 - US$ 200
US$ 200 - US$ 500
US$ 600 - US$ 2.790
Categoria 4
US$ 60 - US$ 120
US$ 150 - US$ 350
US$ 400 - US$ 2.030
Quem está no elenco da França para a Copa do Mundo de 2026?
Goleiros: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique).
Meio-campistas: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).
Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Munique), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter de Milão).