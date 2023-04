Remo x Cametá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Paraense

Equipes entram em campo neste domingo (30), pelo jogo de volta da semifinal do Parazão; veja como acompanhar na TV e na internet

Remo e Cametá se enfrentam na tarde deste domingo (30), a partir das 17h (de Brasília), no Baenão, em Belém, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense. Como empataram a ida por 1 a 1, quem vencer avança à final. Em caso de nova igualdade, a vaga sera decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), e TV Brasil (PA), na TV aberta, e no YouTube (da Cultura PA), na internet.

Eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians por 5 a 4 nos pênaltis, o Remo volta a sua atenção para o mata-mata do Parazão. Na primeira fase, terminou na liderança do Grupo A, com 21 pontos . Já nas quartas de final, deixou para trás o Caeté por 6 a 3 no agregado.

Do outro lado, o Cametá terminou em terceiro lugar no Grupo B, com 14 pontos. Foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, enquanto nas quartas de final eliminou o São Francisco-PA por 6 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Ivo, Raí; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá, Jean Silva, Pedro Vitor; Muriqui e Fabinho.

Cametá: Pedro Henrique; Osvaldir, Marcão, Taison, Rayro; George, Léo Pará, Ryan, Alexandre; Pet e Pilar.

Desfalques

Remo

Não há desfalques confirmados.

Cametá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?