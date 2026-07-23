O francês Eduardo Camavinga, estrela do Real Madrid, recusa-se a desistir e procura lutar para convencer o treinador José Mourinho das suas capacidades, apesar de figurar na lista de indesejados dentro do castelo de Santiago Bernabéu.

No verão de 2026, Eduardo Camavinga imaginava as coisas de forma diferente. Nos seus sonhos, via-se a vencer o Campeonato do Mundo com a seleção francesa, mas o médio, que testemunhou a chegada dos «Bleus» às meias-finais da competição, não teve a oportunidade de celebrar, uma vez que Didier Deschamps não o convocou no passado dia 14 de maio, apesar de ter contado com o apoio do antigo selecionador francês em muitas ocasiões.

Foi um golpe duro para Camavinga, que viveu uma época extremamente difícil com o Real Madrid. Para além das lesões, o seu rendimento e o seu nível de jogo foram alvo de críticas frequentes.

Em consequência, a imprensa espanhola noticiou que o Real Madrid pretende dispensar os seus serviços neste verão.

O jogador francês, de 23 anos, está ligado ao clube merengue por contrato até 2029 e não faz parte dos planos da direção desportiva para a nova temporada.

Ainda assim, Camavinga está determinado a lutar e a não desistir, tal como esclareceu o jornal «Marca» esta quinta-feira. Depois de gozar de um período de descanso e de concluir um curso intensivo de quatro dias na Harvard Business School na área do entretenimento, media e desporto (BEMS), regressou aos treinos com toda a sua energia.

Com o arranque dos treinos de preparação para a nova temporada, Camavinga insiste em convencer José Mourinho e o seu clube de que ainda tem muito para oferecer dentro e fora de campo.

Camavinga tem plena consciência da sua situação e de que há muito em jogo neste período de preparação, no qual dará garantias ao treinador, que pretende formar uma opinião antes de tomar a decisão final, mesmo que não esteja totalmente convencido no início.

O treinador também deseja que o seu clube reforce o meio-campo, e não parece que Rodri, estrela do Manchester City, se ajuste às suas exigências, tal como Camavinga, que o Real Madrid pretende vender por 50 milhões de euros.

Contudo, Mourinho vai dar-lhe uma oportunidade nos próximos dias, e o jogador francês procura aproveitá-la mostrando as suas capacidades amanhã, sexta-feira, no jogo de preparação frente ao Alcorcón, aguardando depois a opinião do técnico português.

O jornal espanhol acrescentou que Camavinga não quer sair, não ouve os clubes interessados nos seus serviços, como o Manchester City e o Manchester United, e recusa todas as propostas que lhe chegam.