O Real Madrid se prepara para um confronto difícil fora de casa diante do Real Betis, na noite desta sexta-feira, no estádio La Cartuja, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal AS noticiou que José Mourinho, técnico dos Merengues, estuda fazer diversas mudanças na escalação da equipe.

Com a possibilidade de Tchouaméni estar em condições de jogar mantida, Mourinho tende a lançar Bernardo Silva no lugar de Camavinga, e Arda Güler, que ocupará uma posição de titular na qual havia atuado Brahim Díaz diante do Málaga.

Mourinho havia feito amplas alterações em sua linha defensiva, e agora voltará a modificá-la no confronto contra a equipe do técnico Manuel Pellegrini.

Dumfries também é forte candidato a começar como titular, diante da forte concorrência com Trent Alexander-Arnold, que aproveitou sua última oportunidade e mostrou que ainda disputa com força.

Já no miolo de zaga, Ibrahima Konaté e Antonio Rüdiger disputam uma das duas vagas de zagueiro central.

No lado esquerdo, Cucurella começou a se impor com força e continuará recebendo oportunidades e jogando.

O Real Madrid disputará seu segundo jogo fora de casa nesta temporada com um ataque que novamente contará com o trio que não é poupado: Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Kylian Mbappé.

Assim, parece que Yan Diomandé terá de esperar um pouco antes de conseguir a chance de começar como titular, dentro do plano gradual traçado por Mourinho para lidar com o jogador marfinense.

A escalação provável do Real Madrid ficou da seguinte forma:

Goleiro: Thibaut Courtois

Defesa: Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Cucurella, Dumfries

Meio-campo: Bernardo Silva, Arda Güler, Fede Valverde

Ataque: Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora