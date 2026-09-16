Camarotes VIP mudam a história do Barcelona: o plano de Laporta para chegar a 1,45 bilhão

Joan Laporta, presidente do Barcelona, aposta em transformar o novo estádio da equipe catalã em uma máquina que não para de gerar dinheiro, com o objetivo de alcançar um número sem precedentes na história do clube: 1,45 bilhão de euros em receitas na temporada 2030-2031, com lucros superiores a 370 milhões de euros.

O jornal espanhol "Sport" destacou que a diretoria do Barcelona acredita que o motor principal desse crescimento vertiginoso é um único projeto: o Espai Barça e o novo estádio Camp Nou.

Com o estádio concluído em sua capacidade total de cerca de 105 mil espectadores, em comparação com apenas 62 mil na temporada passada por causa das obras de construção, o estádio se transformará em uma verdadeira máquina de fazer dinheiro, especialmente por meio do aproveitamento de todo o seu potencial comercial.

O clube foca especialmente nas novas minas de ouro: os camarotes VIP e as áreas de hospitalidade de luxo, além das receitas operacionais habituais dos dias de jogo, que são as áreas de maior valor agregado e que elevarão a renda de cada partida de forma notável.

O Barcelona estabeleceu um cronograma claro para realizar esse sonho. Com o retorno gradual ao estádio, o clube planeja inaugurar as novas áreas VIP em outubro, enquanto está previsto o funcionamento de parte da terceira arquibancada durante o primeiro trimestre de 2027.

Já o elemento decisivo e final do projeto será o teto do estádio, cujas obras de instalação estão previstas para começar no verão de 2027, tendo como objetivo final ter um estádio completo e pronto para aproveitar ao máximo o seu potencial até o fim do mandato de Laporta.

As previsões apontam que esse desenvolvimento permitirá ao Barcelona alcançar um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) superior a 370 milhões de euros até 2030-2031, ou seja, cerca de 200 milhões de euros a mais do que os lucros da temporada 2025-2026, que foram de 184 milhões de euros.

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O Barcelona havia encerrado a temporada 2025-2026 com receitas de 1,065 bilhão de euros, enquanto destinou um orçamento de receitas de cerca de 1,195 bilhão de euros para a atual temporada 2026-2027, o que confirma a continuidade da tendência de alta.

A mensagem é clara por parte da diretoria de Laporta: o potencial comercial do novo Camp Nou será decisivo, e o objetivo é encerrar seu mandato com o Barcelona como o clube economicamente mais forte do mundo, com uma renda muito superior à que alcança atualmente.