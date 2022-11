Camarões x Sérvia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Seleções buscam a primeira vitória no Grupo G do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca da primeira vitória na Copa do Mundo do Qatar, Camarões e Sérvia entram em campo na manhã desta segunda-feira (28), às 7h (de Brasília), na segunda rodada do Grupo G do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, a partida terá narração de Renata Silveira e comentários de Richarlyson, Zé Roberto e Sálvio Spinola, enquanto no SporTV, Everaldo Marques será o responsável pela narração ao lado dos comentaristas Maurício Noriega, Hernanes e Janette Arcanjo na Central do Apito.

Depois da derrota para o Brasil por 2 a 0 na primeirarodada , a Sérvia busca os primeiros três pontos para seguir sonhando com a classificação às oitavas de final da Copa. Dragan Stojkovic expressou sua frustração com o fato de o artilheiro Aleksandar Mitrovic e a dupla Dusan Vlahovic e Filip Kostic, não estarem totalmente aptos. Embora o lateral-esquerdo Kostic seja tratado como dúvida, Vlahovic pode começar o confronto e fazer parceria com Mitrovic no ataque, com o capitão Dusan Tadic atuando como meia avançado.

Do outro lado, Camarões perdeu para a Suíça por 1 a 0 e alcançou o seu oitavo jogo consecutivo em Copas sem vencer. O atacante Eric Maxim Choupo-Motin, do Bayern de Munique, pode manter sua vaga no time titular, enquanto Andre-Frank Zambo Anguissa e Martin Hongla podem seguir entre os 11 com a lesão Olivier Ntcham.

Escalações

Escalação do provável do Camarões: Onana; Fai, N'Koulou, Castelletto, Tolo; Anguissa, Ondoua, Hongla; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi.

Escalação do provável da Sérvia: V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic.

Desfalques

Camarões

O meia Olivier Ntcham, lesionado, está fora da fase de grupos da Copa do Mundo.

Sérvia

Sem desfalques confirmados

Melhores apostas e dicas

A Sérvia é favorita contra o Camarões nas odds do site de apostas esportivas da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,72 na vitória da Sérvia, $ 3,90 no empate e $ 5,00 caso o Camarões vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,03 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,84 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 1,57 se for a Sérvia, $ 2,93 se for Camarões, e ainda $ 10,00 caso não haja gols na partida.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo G

POS. TIME V E D SG PTS 1º Brasil 1 0 0 2 3 2º Suíça 1 0 0 1 3 3º Camarões 0 0 1 -1 0 4º Sérvia 0 0 1 -2 0

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros do Camarões na Copa 2022

Nenhum gol marcad o

Artilheiros da Sérvia na Copa 2022

Nenhum gol marcado

Camarões e Sérvia: Participações em Copas

Camarões disputa a sua oitava participação em Copas do Mundo. Anteriormente, disputou em 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 e 2014, e seu melhor desempenho ocorreu em 1990, quando chegou às quartas de final, mas foi derrotado pela Inglaterra na prorrogação por 3 a 2.

Do outro lado, a Sérvia está na sua terceira Copa. Antes, participou do Mundial de 2010 e 2018, mas nunca avançou da fase de grupos. No último Mundial, disputado na Rússia, ficou em terceiro no Grupo E, com uma vitória e duas derrotas.

Quando é?