Camarões x Marrocos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa Africana de Nações 2025

Camarões e Marrocos se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final da Copa Africana de Nações 2025. O jogo será realizado no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Camarões x Marrocos ao vivo

A partida entre Camarões e Marrocos será transmitida ao vivo pela Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e no canal Esporte na Band, no YouTube.

Camarões x Marrocos: informações da partida

Africa Cup of Nations - Final Stage Prince Moulay Abdellah Stadium

Contexto do jogo

Os Leões Indomáveis de Camarões resistiram à pressão no início e no fim da partida contra a África do Sul para garantir uma vitória por 2 a 1 nas oitavas de final.

Atacante do Bayer Leverkusen, Christian Kofane foi um dos destaques ao marcar de cabeça em seu terceiro jogo pela seleção camaronesa. Após o gol tardio da África do Sul, anotado por Evidence Makgopa, o goleiro camaronês Devis Epassy realizou uma série de defesas decisivas para conter os Bafana Bafana e assegurar a classificação de seu país.

Meio-campista do Brighton, Carlos Baleba resumiu o momento da equipe: “Estamos em uma boa sequência. Cabe a nós manter a calma e continuar assim. Nossa mentalidade é muito positiva, jogamos uns pelos outros, e é isso que torna nossa equipe forte.”

Já os anfitriões Marrocos, campeões do torneio em 1976, seguem invictos nesta edição e sofreram apenas um gol até aqui. Brahim Díaz, do Real Madrid, soma três gols na competição.

Últimas notícias e prováveis escalações

Motor do meio-campo marroquino, Azzedine Ounahi perderá o restante do torneio após sofrer uma lesão muscular. O jogador do Girona havia distribuído duas assistências na partida contra a Zâmbia, o que representa um duro golpe para a equipe comandada por Walid Regragui.

Forma atual

Confrontos diretos recentes