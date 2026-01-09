Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Africa Cup of Nations
team-logoCamarões
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoMarrocos
Camarões x Marrocos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa Africana de Nações 2025

Em busca de uma vaga nas semifinais do torneio, seleções se enfrentam nesta sexta em Rabat, no Marrocos

Camarões e Marrocos se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final da Copa Africana de Nações 2025. O jogo será realizado no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Camarões x Marrocos ao vivo

A partida entre Camarões e Marrocos será transmitida ao vivo pela Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e no canal Esporte na Band, no YouTube.

Camarões x Marrocos: informações da partida

Africa Cup of Nations - Final Stage
Contexto do jogo

Os Leões Indomáveis de Camarões resistiram à pressão no início e no fim da partida contra a África do Sul para garantir uma vitória por 2 a 1 nas oitavas de final.

Atacante do Bayer Leverkusen, Christian Kofane foi um dos destaques ao marcar de cabeça em seu terceiro jogo pela seleção camaronesa. Após o gol tardio da África do Sul, anotado por Evidence Makgopa, o goleiro camaronês Devis Epassy realizou uma série de defesas decisivas para conter os Bafana Bafana e assegurar a classificação de seu país.

Meio-campista do Brighton, Carlos Baleba resumiu o momento da equipe: “Estamos em uma boa sequência. Cabe a nós manter a calma e continuar assim. Nossa mentalidade é muito positiva, jogamos uns pelos outros, e é isso que torna nossa equipe forte.”

Já os anfitriões Marrocos, campeões do torneio em 1976, seguem invictos nesta edição e sofreram apenas um gol até aqui. Brahim Díaz, do Real Madrid, soma três gols na competição.

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Camarões x Marrocos

CamarõesHome team crest

3-4-3

Formação

4-3-3

Home team crestMAR
16
D. Epassy
5
N. Tolo
17
S. Kotto
3
C. Malone
18
M. Nagida
2
J. Tchamadeu
15
A. Avom
24
C. Baleba
26
C. Kofane
10
B. Mbeumo
14
D. Namaso
1
Y. Bounou
3
N. Mazraoui
2
A. Hakimi
25
A. Masina
5
N. Aguerd
11
I. Saibari
23
B. El Khannouss
24
N. El Aynaoui
10
B. Diaz
20
A. El Kaabi
17
A. Ezzalzouli

4-3-3

MARAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Pagou

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • W. Regragui

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Motor do meio-campo marroquino, Azzedine Ounahi perderá o restante do torneio após sofrer uma lesão muscular. O jogador do Girona havia distribuído duas assistências na partida contra a Zâmbia, o que representa um duro golpe para a equipe comandada por Walid Regragui.

Forma atual

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

MAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Confrontos diretos recentes

CAM

Outros

MAR

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

4

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5
0