Calvin Stengs deixa o Feyenoord com efeito imediato

Calvin Stengs e o Feyenoord se separam com efeito imediato, conforme informou o clube de Roterdã na noite desta quarta-feira por meio de seus canais oficiais. O atacante tinha contrato até meados de 2027, mas este foi rescindido.

Stengs pode, portanto, procurar um novo clube. De acordo com o Transfermarkt, o atacante de 27 anos ainda vale 4,5 milhões de euros.

Stengs foi contratado pelo Feyenoord em 2023, vindo do OGC Nice, por seis milhões de euros. Em Roterdã, ele conquistou a Eurojackpot KNVB Beker na temporada 2023/24.

Com a chegada de Robin van Persie, ele foi emprestado ao Pisa no verão passado, onde (novamente) enfrentou inúmeras lesões.

Apesar de Stengs ter sido importante contra o FC Dordrecht há algumas semanas, com um gol e uma assistência, o Feyenoord decidiu agora rescindir seu contrato.

No total, Stengs disputou 59 partidas pela equipe principal do Feyenoord. Nelas, ele marcou nove gols e deu 21 assistências.



