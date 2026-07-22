Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-C1-FEYENOORD-AC MILAN-TRAININGAFP
Bart DHanis

Traduzido por

Calvin Stengs deixa o Feyenoord com efeito imediato

Feyenoord

Calvin Stengs e o Feyenoord se separam com efeito imediato, conforme informou o clube de Roterdã na noite desta quarta-feira por meio de seus canais oficiais. O atacante tinha contrato até meados de 2027, mas este foi rescindido.

Stengs pode, portanto, procurar um novo clube. De acordo com o Transfermarkt, o atacante de 27 anos ainda vale 4,5 milhões de euros.

Stengs foi contratado pelo Feyenoord em 2023, vindo do OGC Nice, por seis milhões de euros. Em Roterdã, ele conquistou a Eurojackpot KNVB Beker na temporada 2023/24.

Com a chegada de Robin van Persie, ele foi emprestado ao Pisa no verão passado, onde (novamente) enfrentou inúmeras lesões.

Apesar de Stengs ter sido importante contra o FC Dordrecht há algumas semanas, com um gol e uma assistência, o Feyenoord decidiu agora rescindir seu contrato.

Amistosos de clubes
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

No total, Stengs disputou 59 partidas pela equipe principal do Feyenoord. Nelas, ele marcou nove gols e deu 21 assistências.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google