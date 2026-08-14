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Calma tensa: Álvarez perdeu a esperança de se transferir para o Barcelona?

Mercado da bola
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J. Alvarez
Barcelona
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Julián Álvarez mantém a calma como jogador do elenco do Atlético de Madrid, mas não considera fechada a porta que levaria à sua tão desejada saída rumo ao Barcelona.

Álvarez treina sob o comando de Diego Simeone, depois de finalmente conseguir ter uma conversa com o treinador argentino na última quarta-feira. 

O jornal Mundo Deportivo afirmou: "Apesar do clima aparentemente normal que predominou nos treinos do Atlético de Madrid, Álvarez não abandonou seu plano de se transferir para o Barcelona".

O jogador continua adotando a estratégia do diálogo e da diplomacia, e não houve a explosão que se esperava no início da semana, mas ele não ficou convencido com a resposta de Simeone ao seu pedido, assim como também não desistiu.

O atacante argentino sabe que o Barcelona não vai deixá-lo sozinho, e sabe também que concluir o negócio é algo difícil, especialmente diante da reação do Atlético ao seu desejo de mudar de ares após dois anos sem títulos, mas ele ainda acredita que é capaz de convencer o Atlético.

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Álvarez acredita que Simeone tem consciência de que não pode suportar a presença de um jogador desse porte em seu elenco sem que ele esteja comprometido com os interesses da equipe.

O tempo pressiona a todos, pois já não resta senão uma margem mínima antes do início de LaLiga, e o Barcelona será obrigado a acionar o plano alternativo caso não haja negociações com o Atlético e a consequente transferência, mas Julián, por ora, mantém a calma.

Conversas discretas ocorrem dentro dos escritórios do clube, e o Barcelona espera que elas levem o Atlético de Madrid a abrir a porta para negociações com o clube catalão ou, no caso contrário, à manutenção da recusa. 

Nesse caso, Julián Álvarez terá de decidir se dará um passo a mais e, até hoje, ele está disposto a isso.

Apesar do estado de calma tensa que cerca o dia a dia de Julián Álvarez, o jornal Mundo Deportivo apurou que ele continua firme em sua posição e, portanto, não pensa em se desculpar por suas declarações e depois disputar a temporada como se nada tivesse acontecido.

Álvarez ainda quer jogar no Barcelona e, se o Atlético de Madrid mantiver sua posição, ele tem consciência de que terá de dar um passo a mais para alcançar seu objetivo, porque o clube catalão não vai abrir mão dele mesmo que tenha um plano alternativo.

Álvarez corre contra o tempo e, nos próximos dias, a questão tomará um rumo em direção à definição para um dos lados. No momento, ele treina como o único atacante à disposição de Simeone, por causa da lesão de Sørloth.

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