Deportivo Maldonado recusa nova proposta do São Paulo por Calleri

Clube uruguaio gerido por empresários não aceita proposta do Tricolor, que vê distância grande para pedida financeira e vai avaliar próximos passos

O Deportivo Maldonado recusou a nova proposta do São Paulo por Jonathan Calleri, como informou o jornalista Jorge Nicola e confirmou a Goal. O clube uruguaio gerido por empresários não topou a oferta cujo prazo de validade se encerraria nesta quinta-feira (15 de julho).

— Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) July 16, 2021

Neste momento, o São Paulo vê uma grande distância na pedida financeira do Deportivo Maldonado para sua oferta e vai avaliar os próximos passos.

Uma das condições inegociáveis para o Tricolor é começar a pagar pelos direitos econômicos de Calleri a partir de 2022. A ideia é parcelar a compra definitiva até 2024. No Morumbi a postura é de não sair do seu orçamento na negociação, apesar do clamor de parte da torcida pela volta de Calleri.

Calleri tem contrato com o Deportivo Maldonado até 2022, mas não possui qualquer relação de proximidade com o clube uruguaio, pois nunca defendeu a equipe gerida por empresários.

O São Paulo enxerga que essa ausência de vínculo emocional do grupo de investidores com o futebol tira a negociação de trâmites comuns. Depois de investir milhões no atacante argentino, o Deportivo Maldonado quer recuperar parte do dinheiro e não sinalizou ceder.