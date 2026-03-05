Calendário do Six Nations 2026: lista completa de jogos e como assistir ou transmitir todos os jogos

O Six Nations 2026 está se aproximando rapidamente, e nós garantimos que você não precise se preocupar em descobrir quando serão os jogos e, mais importante, como você poderá assisti-los. Do atual campeão à França, passando pela divertida Escócia e pela Itália em ascensão, acompanhe o desempenho do seu time favorito.

Antoine Dupont está de volta para liderar a seleção francesa, que evoluiu de um estilo elegante para um físico assustador e é a atual detentora do troféu do Six Nations. Com gigantes como Emmanuel Meafou e Posolo Tuilagi agora totalmente integrados, a França possui uma força bruta incomparável no Hemisfério Norte.

Enquanto isso, a Inglaterra recuperou a Calcutta Cup em 2025 e terminou sua campanha com seu melhor campeonato em anos. Sob o comando de Steve Borthwick, eles responderam ao enfraquecimento no final de partidas cruciais, cultivando um banco capaz de causar um impacto devastador no último quarto. O sistema defensivo, primeiro sob Felix Jones e agora Joe El-Abd, evoluiu de uma defesa apressada para uma defesa sofisticada e flexível.

Getty Images

A Irlanda entrou em 2025 como referência, mas mostrou sinais de enfraquecimento estrutural durante as derrotas na Quilter Nations Series para os gigantes do Hemisfério Sul. A geração de ouro de líderes está em transição, colocando um foco renovado na visão de longo prazo de Andy Farrell e na batalha pela camisa nº 10 entre Jack Crowley e Sam Prendergast.

A Escócia continua a ser uma grande entretenedora, mas 2025 foi um ano de quase conquistas frustrantes. Apesar de ter feito um número impressionante de jogadas limpas, eles tiveram dificuldade em converter a pressão consistente em pontos no terço final. O Bath de Finn Russell também começou a se concentrar mais no jogo avançado do que em usar seu fly-half para quebrar as defesas. Como isso poderia afetar seu desempenho pela Escócia neste campeonato?

Uma coisa é certa: há um ângulo ou uma história para cada uma das 15 partidas programadas, e certamente veremos jogos desequilibrados, surpresas de tirar o fôlego e thrillers de tirar o fôlego nas próximas semanas. Deixe o GOAL mostrar a você a programação completa do Six Nations 2026 e como você pode assistir ou transmitir cada uma delas.

Quando será o Six Nations 2026?

O Six Nations 2026 acontece este ano de quinta-feira, 5 de janeiro, até sábado, 14 de março, com 15 partidas disputadas em cinco finais de semana. São três partidas por rodada, com todas as equipes jogando em cada uma delas.

O torneio é disputado em formato de liga, com todas as equipes jogando entre si. A equipe que estiver no topo da tabela no final da competição vence o Six Nations. O Grand Slam é conquistado se uma equipe vencer todas as cinco partidas durante o torneio, como a Irlanda fez em 2023.

O que aconteceu até agora?

O Six Nations 2026 está atualmente em sua reta final e tem sido um torneio de extremos. Estamos entrando na quarta rodada, com a França parecendo uma força imparável, enquanto vários outros gigantes estão se recuperando de resultados chocantes.

Com Antoine Dupont de volta à braçadeira de capitão, a França tem estado impecável. Derrotou a Irlanda (36–14) e o País de Gales (54–12) antes de enfrentar a Itália. Atualmente, está quatro pontos à frente e parece ser a favorita para garantir o Grand Slam na última rodada contra a Inglaterra.

A maior surpresa do torneio aconteceu na terceira rodada, quando a Irlanda registrou uma vitória histórica por 42 a 21 sobre a Inglaterra em Twickenham. Foi a pior derrota da Inglaterra em casa para os irlandeses, levando Steve Borthwick a fazer nove alterações em sua equipe para a próxima viagem a Roma.

A Itália começou o torneio com uma vitória impressionante por 18–15 sobre a Escócia, sob chuva, em Roma. Desde então, a Escócia reagiu de forma notável, derrotando a Inglaterra na Calcutta Cup e superando o País de Gales para ficar em segundo lugar na tabela.

O País de Gales está atualmente em uma sequência devastadora de 14 derrotas consecutivas no Six Nations. Sob uma nova liderança, eles têm lutado para encontrar o ritmo, embora tenham chegado a três pontos da vitória contra a Escócia na semana passada.

Calendário do Six Nations 2026

Data Partida Local 5 de fevereiro França x Irlanda Estádio da França 7 de fevereiro Itália x Escócia Estádio Olímpico 7 de fevereiro Inglaterra x País de Gales Allianz Arena 14 de fevereiro Irlanda x Itália Estádio Aviva 14 de fevereiro Escócia x Inglaterra Scottish Gas Murrayfield 15 de fevereiro País de Gales x França Principality Stadium 21 de fevereiro Inglaterra x Irlanda Allianz Stadium 21 de fevereiro País de Gales x Escócia Estádio Principality 22 de fevereiro França x Itália Estádio Pierre Mauroy 6 de março Irlanda x País de Gales Estádio Aviva 7 de março Escócia x França Scottish Gas Murrayfield 7 de março Itália x Inglaterra Estádio Olímpico 14 de março Irlanda x Escócia Estádio Aviva 14 de março País de Gales x Itália Estádio Principality 14 de março França x Inglaterra Estádio da França

🌍 Como assistir ao Six Nations 2026 em todo o mundo

Em muitas partes do mundo, você pode assistir ao Six Nations gratuitamente. Isso porque o Six Nations recebeu status de proteção nos países em que é disputado, o que significa que é transmitido gratuitamente pelas emissoras públicas. Ainda não se sabe se isso continuará assim, mas ainda há ampla cobertura gratuita disponível para o Six Nations 2026.

País Transmissão em rede 🇬🇧 Reino Unido BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX 🇮🇪 Irlanda RTE / Virgin Media / RTE Player / Virgin Media Play 🇫🇷 França France Télévisions / FranceTV streaming 🇮🇹 Itália Sky Sport / TV8 🇺🇸 Estados Unidos NBC / Peacock / FuboTV 🇦🇺 Austrália Stan Sport 🇳🇿 Nova Zelândia Sky Sport NZ 🇿🇦 África do Sul SuperSport

🛜 Como assistir ao Six Nations com uma VPN

Se os jogos do Six Nations não estiverem disponíveis para assistir ao vivo na sua região ou se você estiver viajando, você pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura para contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos a ExpressVPN se você não tiver certeza de qual VPN escolher, mas você também pode conferir nosso guia detalhado sobre VPNs para determinar qual é a melhor para você.