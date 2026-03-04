Calendário da NASCAR 2026 Cup Series: Qual corrida da NASCAR acontece hoje?

Kyle Larson conquistou o Campeonato da NASCAR Cup Series em novembro passado, após terminar em terceiro lugar na corrida do Campeonato da NASCAR Cup Series. Foi seu segundo campeonato e uma vitória surpreendente contra Denny Hamlin, que parecia estar prestes a conquistar o campeonato.
Após a corrida decisiva, Larson compartilhou sua surpresa ao conquistar o título: “Honestamente, não consigo acreditar”, disse Larson, segundo o site oficial da Hendrick Motorsports. “Quero dizer, realmente, estou sem palavras. Não consigo acreditar. Tínhamos um carro mediano, na melhor das hipóteses. O pneu dianteiro direito furou e perdemos uma volta.
Fomos salvos pela bandeira amarela. Fizemos a onda. Foi uma corrida muito ruim. Trocamos dois pneus. Eu pensei: 'Oh, Deus, lá vamos nós. Agora vamos ficar para trás'. Ele tinha muito mais aderência do que eu esperava.”
Deixe a GOAL lhe contar tudo o que você precisa saber sobre a NASCAR 2026 Cup Series abaixo, incluindo a programação completa da temporada, os resultados das corridas e como você pode assistir a toda a ação ao vivo este ano. A NASCAR 2026 Cup Series promete ação cheia de adrenalina para os fãs de automobilismo.
Quando começa a NASCAR Cup Series?
O calendário da NASCAR Cup Series começa em 1º defevereiro, com o Cookout Clash no Bowman Gray Stadium. No entanto, a temporada só começa de fato com a Daytona 500, no domingo, 15 de fevereiro, quando os pilotos começam a somar pontos para o campeonato.
Calendário da NASCAR Cup Series
|Data
|Corrida
|Vencedor
|Assista
|4 de fevereiro
|Cookout Clash
|Ryan Preece
|FOX / FuboTV
|12 de fevereiro
|America 250 Florida Duel 1
|Joey Logano
|FS1 / FuboTV
|12
|America 250 Florida Duel 2
|Chase Elliot
|FOX / FuboTV
|15 de fevereiro
|DAYTON 500
|Tyler Reddick
|FOX / FuboTV
|22
|Autotrader 400
|Tyler Reddick
|FOX / FuboTV
|1
|DuraMax Grand Prix
|Tyler Reddick
|FS1 / FuboTV
|8
|Straight Talk Wireless 500
|FS1 / FuboTV
|15
|Pennzoil 400
|FS1 / FuboTV
|22 de março
|Goodyear 400
|FS1 / FuboTV
|29 de março
|Cook Out 400
|FS1 / FuboTV
|12
|Food City 500
|FS1 / FuboTV
|19
|Advent Health 400
|FOX / FuboTV
|26
|Jack Links 500
|FS1 / FuboTV
|3 de maio
|Wurth 400
|FS1 / FuboTV
|10 de maio
|Go Bowling at The Glen
|FS1 / FuboTV
|17 de maio
|Corrida All-Star da NASCAR
|FS1 / FuboTV
|24 de maio
|Coca-Cola 600
|FS1 / FuboTV
|31 de maio
|Cracker Barrel 400
|FS1 / FuboTV
|7 de junho
|FireKeepers Casino 400
|Prime
|14 de junho
|Corrida da NASCAR Cup Series
|Prime
|21 de junho
|Anduril 250
|Prime
|28 de junho
|Tayota / Save Mart 350
|Prime
|5 de julho
|Corrida da NASCAR Cup Series em Chicagoland
|TNT / Sling TV
|12 de julho
|Quaker State 400
|TNT / Sling TV
|19 de julho
|Window World 450
|TNT / Sling TV
|26 de julho
|Brickyard 400
|USA Network / FuboTV
|9 de agosto
|Iowa Corn 350
|USA Network / FuboTV
|15 de agosto
|Cook Out 400
|USA Network / FuboTV
|23 de agosto
|Corrida da NASCAR Cup em New Hampshire
|USA Network / FuboTV
|29
|Coke Zero Sugar 400
|USA Network / FuboTV
|6 de setembro
|Cook Out Southern 500
|USA Network / FuboTV
|13 de setembro
|Enjoy Illinois 300
|USA Network / FuboTV
|19 de setembro
|Corrida noturna Bass Pro Shops
|USA Network / FuboTV
|27 de setembro
|Hollywood Casino 400
|USA Network / FuboTV
|4 de outubro
|South Point 400
|USA Network / FuboTV
|11 de outubro
|Bank of America ROYVAL 400
|USA Network / FuboTV
|18
|Freeway Insurance 500
|USA Network / FuboTV
|25 de outubro
|Yellawood 500
|Peacock
|1º de novembro
|Xfinity 500
|Peacock
|8 de novembro
|Campeonato da NASCAR Cup Series
|Peacock
🇺🇸 Como assistir à NASCAR Cup Series nos EUA?
As corridas da NASCAR Cup Series serão transmitidas pela FOX e FS1 durante a primeira parte da temporada (de 2 de fevereiro a 18 de maio). A Prime e a TNT assumem a cobertura durante a fase inaugural do torneio da NASCAR durante a temporada (de 25 de maio a 27 de julho). A NBC e a USA Network assumem então as transmissões para o restante da temporada, incluindo os playoffs (de 3 de agosto a 2 de novembro).
As corridas na FOX e FS1 estão disponíveis para transmissão no aplicativo Fox Sports, e as corridas da NBC e USA estão no Peacock. Os fãs que procuram uma opção de transmissão mais fácil podem se inscrever no FuboTV, onde podem assistir a todas as corridas transmitidas pela FOX, FS1 e NBC & USA Network. As corridas cobertas pela TNT podem ser transmitidas ao vivo pela Sling TV.
🇬🇧 Como assistir à NASCAR Cup Series no Reino Unido?
A Premier Sports transmite ao vivo a cobertura da NASCAR Cup Series durante todo o ano no Reino Unido. Os clientes da Sky podem adicionar a Premier Sports por £ 10,99 por mês com um contrato mínimo de 12 meses. Um pacote de contrato mensal renovável custa £ 15,99, que pode ser cancelado após um aviso prévio de 30 dias. A opção mais barata é pagar £ 120 adiantado por uma assinatura de um ano inteiro.Os clientes da Amazon Prime Video também podem adicionar a Premier Sports por £ 15,99 por mês.
🛜 Assista à NASCAR Cup Series de qualquer lugar com uma VPN
Se as corridas da NASCAR Cup Series não estiverem disponíveis para assistir ao vivo na sua região ou se você estiver viajando, você pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura que permite contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.
Recomendamos a ExpressVPN se você não tiver certeza de qual VPN escolher, mas você também pode conferir nosso guia detalhado sobre VPNs para determinar qual é a melhor para você.