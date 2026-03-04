Goal.com
NASCAR 2025 Getty Images
Renuka Odedra

Traduzido por

Calendário da NASCAR 2026 Cup Series: Qual corrida da NASCAR acontece hoje?

Você está pronto para mais uma temporada cheia de adrenalina?

Kyle Larson conquistou o Campeonato da NASCAR Cup Series em novembro passado, após terminar em terceiro lugar na corrida do Campeonato da NASCAR Cup Series. Foi seu segundo campeonato e uma vitória surpreendente contra Denny Hamlin, que parecia estar prestes a conquistar o campeonato. 

Após a corrida decisiva, Larson compartilhou sua surpresa ao conquistar o título: “Honestamente, não consigo acreditar”, disse Larson, segundo o site oficial da Hendrick Motorsports. “Quero dizer, realmente, estou sem palavras. Não consigo acreditar. Tínhamos um carro mediano, na melhor das hipóteses. O pneu dianteiro direito furou e perdemos uma volta.

Fomos salvos pela bandeira amarela. Fizemos a onda. Foi uma corrida muito ruim. Trocamos dois pneus. Eu pensei: 'Oh, Deus, lá vamos nós. Agora vamos ficar para trás'. Ele tinha muito mais aderência do que eu esperava.”

Deixe a GOAL lhe contar tudo o que você precisa saber sobre a NASCAR 2026 Cup Series abaixo, incluindo a programação completa da temporada, os resultados das corridas e como você pode assistir a toda a ação ao vivo este ano. A NASCAR 2026 Cup Series promete ação cheia de adrenalina para os fãs de automobilismo. 

Quando começa a NASCAR Cup Series?

O calendário da NASCAR Cup Series começa em 1º defevereiro, com o Cookout Clash no Bowman Gray Stadium. No entanto, a temporada só começa de fato com a Daytona 500, no domingo, 15 de fevereiro, quando os pilotos começam a somar pontos para o campeonato.

Calendário da NASCAR Cup Series

DataCorridaVencedor Assista
4 de fevereiroCookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 
12 de fevereiroAmerica 250 Florida Duel 1Joey Logano FS1 / FuboTV 
12America 250 Florida Duel 2Chase Elliot FOX / FuboTV 
15 de fevereiroDAYTON 500Tyler ReddickFOX / FuboTV 
22Autotrader 400 Tyler ReddickFOX / FuboTV 
1DuraMax Grand Prix Tyler ReddickFS1 / FuboTV 
8Straight Talk Wireless 500  FS1 / FuboTV
15Pennzoil 400  FS1 / FuboTV 
22 de marçoGoodyear 400 FS1 / FuboTV
29 de marçoCook Out 400  FS1 / FuboTV 
12Food City 500  FS1 / FuboTV 
19Advent Health 400  FOX / FuboTV
26Jack Links 500  FS1 / FuboTV
3 de maioWurth 400  FS1 / FuboTV
10 de maioGo Bowling at The Glen  FS1 / FuboTV 
17 de maioCorrida All-Star da NASCAR  FS1 / FuboTV 
24 de maioCoca-Cola 600 FS1 / FuboTV 
31 de maioCracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 
7 de junhoFireKeepers Casino 400  Prime
14 de junhoCorrida da NASCAR Cup Series Prime
21 de junhoAnduril 250 Prime
28 de junhoTayota / Save Mart 350  Prime
5 de julhoCorrida da NASCAR Cup Series em Chicagoland  TNT / Sling TV
12 de julhoQuaker State 400  TNT / Sling TV
19 de julhoWindow World 450 TNT / Sling TV
26 de julhoBrickyard 400 USA Network / FuboTV
9 de agostoIowa Corn 350 USA Network / FuboTV
15 de agostoCook Out 400  USA Network / FuboTV
23 de agostoCorrida da NASCAR Cup em New Hampshire  USA Network / FuboTV
29Coke Zero Sugar 400  USA Network / FuboTV
6 de setembroCook Out Southern 500 USA Network / FuboTV
13 de setembroEnjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV
19 de setembroCorrida noturna Bass Pro Shops  USA Network / FuboTV
27 de setembroHollywood Casino 400  USA Network / FuboTV
4 de outubroSouth Point 400 USA Network / FuboTV
11 de outubroBank of America ROYVAL 400  USA Network / FuboTV
18Freeway Insurance 500  USA Network / FuboTV
25 de outubroYellawood 500  Peacock 
1º de novembroXfinity 500  Peacock 
8 de novembroCampeonato da NASCAR Cup Series  Peacock 

🇺🇸 Como assistir à NASCAR Cup Series nos EUA?

As corridas da NASCAR Cup Series serão transmitidas pela FOX e FS1 durante a primeira parte da temporada (de 2 de fevereiro a 18 de maio). A Prime e a TNT assumem a cobertura durante a fase inaugural do torneio da NASCAR durante a temporada (de 25 de maio a 27 de julho). A NBC e a USA Network assumem então as transmissões para o restante da temporada, incluindo os playoffs (de 3 de agosto a 2 de novembro).

As corridas na FOX e FS1 estão disponíveis para transmissão no aplicativo Fox Sports, e as corridas da NBC e USA estão no Peacock. Os fãs que procuram uma opção de transmissão mais fácil podem se inscrever no FuboTV, onde podem assistir a todas as corridas transmitidas pela FOX, FS1 e NBC & USA Network. As corridas cobertas pela TNT podem ser transmitidas ao vivo pela Sling TV.

🇬🇧 Como assistir à NASCAR Cup Series no Reino Unido?

A Premier Sports transmite ao vivo a cobertura da NASCAR Cup Series durante todo o ano no Reino Unido. Os clientes da Sky podem adicionar a Premier Sports por £ 10,99 por mês com um contrato mínimo de 12 meses. Um pacote de contrato mensal renovável custa £ 15,99, que pode ser cancelado após um aviso prévio de 30 dias. A opção mais barata é pagar £ 120 adiantado por uma assinatura de um ano inteiro.

Os clientes da Amazon Prime Video também podem adicionar a Premier Sports por £ 15,99 por mês.

🛜 Assista à NASCAR Cup Series de qualquer lugar com uma VPN

Se as corridas da NASCAR Cup Series não estiverem disponíveis para assistir ao vivo na sua região ou se você estiver viajando, você pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura que permite contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos a ExpressVPN se você não tiver certeza de qual VPN escolher, mas você também pode conferir nosso guia detalhado sobre VPNs para determinar qual é a melhor para você.

