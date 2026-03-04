Calendário da NASCAR 2026 Cup Series: Qual corrida da NASCAR acontece hoje?

Kyle Larson conquistou o Campeonato da NASCAR Cup Series em novembro passado, após terminar em terceiro lugar na corrida do Campeonato da NASCAR Cup Series. Foi seu segundo campeonato e uma vitória surpreendente contra Denny Hamlin, que parecia estar prestes a conquistar o campeonato.

Após a corrida decisiva, Larson compartilhou sua surpresa ao conquistar o título: “Honestamente, não consigo acreditar”, disse Larson, segundo o site oficial da Hendrick Motorsports. “Quero dizer, realmente, estou sem palavras. Não consigo acreditar. Tínhamos um carro mediano, na melhor das hipóteses. O pneu dianteiro direito furou e perdemos uma volta.

Fomos salvos pela bandeira amarela. Fizemos a onda. Foi uma corrida muito ruim. Trocamos dois pneus. Eu pensei: 'Oh, Deus, lá vamos nós. Agora vamos ficar para trás'. Ele tinha muito mais aderência do que eu esperava.”

Deixe a GOAL lhe contar tudo o que você precisa saber sobre a NASCAR 2026 Cup Series abaixo, incluindo a programação completa da temporada, os resultados das corridas e como você pode assistir a toda a ação ao vivo este ano. A NASCAR 2026 Cup Series promete ação cheia de adrenalina para os fãs de automobilismo.

Quando começa a NASCAR Cup Series?

O calendário da NASCAR Cup Series começa em 1º defevereiro, com o Cookout Clash no Bowman Gray Stadium. No entanto, a temporada só começa de fato com a Daytona 500, no domingo, 15 de fevereiro, quando os pilotos começam a somar pontos para o campeonato.

Calendário da NASCAR Cup Series

Data Corrida Vencedor Assista 4 de fevereiro Cookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 12 de fevereiro America 250 Florida Duel 1 Joey Logano FS1 / FuboTV 12 America 250 Florida Duel 2 Chase Elliot FOX / FuboTV 15 de fevereiro DAYTON 500 Tyler Reddick FOX / FuboTV 22 Autotrader 400 Tyler Reddick FOX / FuboTV 1 DuraMax Grand Prix Tyler Reddick FS1 / FuboTV 8 Straight Talk Wireless 500 FS1 / FuboTV 15 Pennzoil 400 FS1 / FuboTV 22 de março Goodyear 400 FS1 / FuboTV 29 de março Cook Out 400 FS1 / FuboTV 12 Food City 500 FS1 / FuboTV 19 Advent Health 400 FOX / FuboTV 26 Jack Links 500 FS1 / FuboTV 3 de maio Wurth 400 FS1 / FuboTV 10 de maio Go Bowling at The Glen FS1 / FuboTV 17 de maio Corrida All-Star da NASCAR FS1 / FuboTV 24 de maio Coca-Cola 600 FS1 / FuboTV 31 de maio Cracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 7 de junho FireKeepers Casino 400 Prime 14 de junho Corrida da NASCAR Cup Series Prime 21 de junho Anduril 250 Prime 28 de junho Tayota / Save Mart 350 Prime 5 de julho Corrida da NASCAR Cup Series em Chicagoland TNT / Sling TV 12 de julho Quaker State 400 TNT / Sling TV 19 de julho Window World 450 TNT / Sling TV 26 de julho Brickyard 400 USA Network / FuboTV 9 de agosto Iowa Corn 350 USA Network / FuboTV 15 de agosto Cook Out 400 USA Network / FuboTV 23 de agosto Corrida da NASCAR Cup em New Hampshire USA Network / FuboTV 29 Coke Zero Sugar 400 USA Network / FuboTV 6 de setembro Cook Out Southern 500 USA Network / FuboTV 13 de setembro Enjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV 19 de setembro Corrida noturna Bass Pro Shops USA Network / FuboTV 27 de setembro Hollywood Casino 400 USA Network / FuboTV 4 de outubro South Point 400 USA Network / FuboTV 11 de outubro Bank of America ROYVAL 400 USA Network / FuboTV 18 Freeway Insurance 500 USA Network / FuboTV 25 de outubro Yellawood 500 Peacock 1º de novembro Xfinity 500 Peacock 8 de novembro Campeonato da NASCAR Cup Series Peacock

🇺🇸 Como assistir à NASCAR Cup Series nos EUA?

As corridas da NASCAR Cup Series serão transmitidas pela FOX e FS1 durante a primeira parte da temporada (de 2 de fevereiro a 18 de maio). A Prime e a TNT assumem a cobertura durante a fase inaugural do torneio da NASCAR durante a temporada (de 25 de maio a 27 de julho). A NBC e a USA Network assumem então as transmissões para o restante da temporada, incluindo os playoffs (de 3 de agosto a 2 de novembro).

As corridas na FOX e FS1 estão disponíveis para transmissão no aplicativo Fox Sports, e as corridas da NBC e USA estão no Peacock. Os fãs que procuram uma opção de transmissão mais fácil podem se inscrever no FuboTV, onde podem assistir a todas as corridas transmitidas pela FOX, FS1 e NBC & USA Network. As corridas cobertas pela TNT podem ser transmitidas ao vivo pela Sling TV.

🇬🇧 Como assistir à NASCAR Cup Series no Reino Unido?

A Premier Sports transmite ao vivo a cobertura da NASCAR Cup Series durante todo o ano no Reino Unido. Os clientes da Sky podem adicionar a Premier Sports por £ 10,99 por mês com um contrato mínimo de 12 meses. Um pacote de contrato mensal renovável custa £ 15,99, que pode ser cancelado após um aviso prévio de 30 dias. A opção mais barata é pagar £ 120 adiantado por uma assinatura de um ano inteiro.

