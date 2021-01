Caio Henrique na seleção brasileira é "questão de tempo", aposta Filipe Luís

O lateral vem se destacando no Monaco e é aposta do defensor do Flamengo para o futuro da posição na amarelinha

Caio Henrique vem brilhando no . Atuando como ala esquerdo no sistema de jogo de Niko Kovac, o brasileiro está vivendo grande fase e já se tornou titular do clube do principado. Tudo isso após chegar no meio do ano de 2020.

Tendo começado o ano emprestado pelo , ao , o time colchonero pediu o seu retorno ainda no início da temporada , mas pouco o utilizou antes de o vender para o Monaco, por oito milhões de euros - além de outros dois em metas variáveis. Agora, ele é uma das peças fundamentais da melhora do time na atual temporada.

Tudo, talvez, tenha começado em uma de suas principais atuações no ano, contra o , pela . Perdendo por 2 a 0, entrou no intervalo junto de Cesc Fábregas e teve atuação de gala na virada por 3 a 2 , conseguindo chegar até a linha de fundo com facilidade, acertando cruzamentos e criando oportunidades de perigo.

Já com duas assistências em 2021 para o Monaco, Caio Henrique é o 11º jogador que mais jogou pela equipe no ano, além de ter sido várias vezes o melhor lateral-esquerdo da rodada no . Nada mal para um jogador que só foi jogar na posição após ter sido improvisado por Fernando Diniz por conta de uma lacuna do elenco do , em 2019.

E o jogador já vem despontando como uma das grandes promessas brasileiras para a função, tendo uma vasta carreira na seleção olímpica de André Jardine atuando como lateral esquerdo. Um dos motivos pelo qual Filipe Luís, ídolo do Atlético de Madrid e um dos grandes de sua geração , acredita no futuro de Caio pela seleção principal.

"Eu o conheci no Atlético B, sempre treinava conosco, via muito recurso, ótimo pé esquerdo, qualidade e chegada. Eu falei com Lecca, seu empresário: 'ele tem muito futuro como lateral, ainda mais se aprender a defender, não descarte essa possibilidade." comentou Filipe Luís, questionado pela Goal . "Jogava mais como volante, mas Diniz viu o mesmo que eu no Fluminense e ele fez uma temporada espetacular na lateral, era o melhor do time."

"Eu comentei isso com Simeone, inclusive, quando visitei Madri. 'Sim, sim, estou acompanhando', ele me respondeu. O elenco do Atlético é muito bom, mas ele certamente teria muitos minutos se tivesse ficado." opinou, antes de comentar sobre o futuro do alteta na seleção. "É muito difícil chegar e ficar na seleção. Só os melhores conseguem. Ele precisa crescer, melhorar, passar mais tempo na sub-23, mas pode ter uma oportunidade logo. É questão de tempo."