Zlatan Ibrahimovic, como analista da Fox Sports, não parava de elogiar o desempenho de Cabo Verde na Copa do Mundo. Infelizmente, os Tubarões Azuis não avançaram na competição, mas ofereceram resistência impressionante contra a Argentina, atual campeã mundial (derrota por 3 a 2 na prorrogação).

Após a partida, Ibrahimovic só queria falar de uma coisa. “Aplausos para Cabo Verde.”

“O assunto era apenas Cabo Verde, uma pequena ilha com grandes sonhos. Eles quase derrotaram um gigante. São heróis. Tornaram-se ídolos para sua ilha e não perderam nenhuma partida nos noventa minutos neste Mundial.”

“O mundo inteiro não acreditava que Cabo Verde tivesse alguma chance, mas a pequena ilha acreditou. Tenho duzentos por cento de certeza de que vão fazer uma grande festa. Serão recebidos com tapete vermelho.”

“Essa conquista entrará para os livros de história. Quase chorei... Isso não tem a ver com a Argentina ou com Lionel Messi, mas com Cabo Verde. Eles quase conseguiram. Isso é futebol”, afirmou Ibrahimovic, que parece sinceramente emocionado com esse conto de fadas do futebol.

Infelizmente, os dois gols marcados em Roterdã por Deroy Duarte e Sidny Lopes Cabral não foram suficientes para a classificação para as oitavas de final.

A Argentina enfrenta o Egito na próxima fase. A partida está marcada para terça-feira à noite, às 18h.