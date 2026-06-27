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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

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Cabo Verde causa sensação na Copa do Mundo e se classifica para a fase eliminatória

Cabo Verde x Arábia Saudita
Cabo Verde
Arábia Saudita
Copa do Mundo

Após uma partida extremamente emocionante contra a Arábia Saudita, Cabo Verde se classificou para a fase eliminatória da Copa do Mundo. Um empate em 0 a 0 foi suficiente para que o país conquistasse um sensacional segundo lugar no grupo, atrás da Espanha.

A Arábia Saudita sabia de antemão que precisava vencer para se classificar para a fase eliminatória, enquanto Cabo Verde dependia do resultado da partida entre Uruguai e Espanha.

A tensão no confronto ficou bem evidente, sobretudo no primeiro tempo. Tanto a Arábia Saudita quanto Cabo Verde evitaram riscos desnecessários, o que fez com que o jogo se concentrasse principalmente no meio-campo.

Aos poucos, Cabo Verde tomou a iniciativa, mas a seleção africana não teve precisão suficiente no ataque para aproveitar as falhas ocasionais da defesa saudita.

A Arábia Saudita mal conseguiu criar oportunidades no ataque. Além de uma cabeçada de Mohammed Kanno, que não conseguiu passar por Vozinha, quase não houve perigo à porta saudita.

Copa do Mundo
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Argentina
ARG
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A definir
A definir

Mesmo após o intervalo, Cabo Verde continuou sendo de longe a equipe superior. A um quarto de hora do fim, Laros Duarte deveria ter marcado, mas o jogador de Roterdã não conseguiu enganar o goleiro Mohammed Al-Owais no cara a cara.

Mesmo nos acréscimos, Cabo Verde perdeu uma chance gigantesca, mas isso acabou não tendo consequências. O Uruguai perdeu para a Espanha, o que significa que Cabo Verde se classificou em segundo lugar para a fase eliminatória da Copa do Mundo.

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