Cabo Verde causa sensação na Copa do Mundo e se classifica para a fase eliminatória

Após uma partida extremamente emocionante contra a Arábia Saudita, Cabo Verde se classificou para a fase eliminatória da Copa do Mundo. Um empate em 0 a 0 foi suficiente para que o país conquistasse um sensacional segundo lugar no grupo, atrás da Espanha.
A Arábia Saudita sabia de antemão que precisava vencer para se classificar para a fase eliminatória, enquanto Cabo Verde dependia do resultado da partida entre Uruguai e Espanha.
A tensão no confronto ficou bem evidente, sobretudo no primeiro tempo. Tanto a Arábia Saudita quanto Cabo Verde evitaram riscos desnecessários, o que fez com que o jogo se concentrasse principalmente no meio-campo.
Aos poucos, Cabo Verde tomou a iniciativa, mas a seleção africana não teve precisão suficiente no ataque para aproveitar as falhas ocasionais da defesa saudita.
A Arábia Saudita mal conseguiu criar oportunidades no ataque. Além de uma cabeçada de Mohammed Kanno, que não conseguiu passar por Vozinha, quase não houve perigo à porta saudita.
Mesmo após o intervalo, Cabo Verde continuou sendo de longe a equipe superior. A um quarto de hora do fim, Laros Duarte deveria ter marcado, mas o jogador de Roterdã não conseguiu enganar o goleiro Mohammed Al-Owais no cara a cara.
Mesmo nos acréscimos, Cabo Verde perdeu uma chance gigantesca, mas isso acabou não tendo consequências. O Uruguai perdeu para a Espanha, o que significa que Cabo Verde se classificou em segundo lugar para a fase eliminatória da Copa do Mundo.