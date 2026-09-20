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BVB, notícia: Niko Kovac cancela entrevista com o Sportstudio

"Neste momento, na verdade, tínhamos a intenção de conversar com o técnico do BVB, Niko Kovac. Mas ele nos cancelou em cima da hora porque pouco antes soube da morte de seu companheiro de longa data e auxiliar técnico Peter Hermann", disse a apresentadora Katrin Müller-Hohenstein no fim da noite deste sábado no Aktuellen Sportstudio, da ZDF.

Antes disso, houve uma entrevista notável na emissora Sky após o jogo principal da 4ª rodada da Bundesliga. Depois que o apresentador Sebastian Hellmann soube da morte de Hermann apenas durante a conversa com Kovac e com os especialistas de TV Lothar Matthäus e Julia Simic, ele repassou a notícia a seus convidados, fazendo com que a vitória do BVB por 1 a 0, com gol de Maximilian Beier, e o retorno do Dortmund à liderança da tabela pela primeira vez desde maio de 2023 ficassem completamente em segundo plano.

"Estou até sem ar. Há um ou dois meses eu ainda tentei falar com ele, mas isso já não era mais possível", disse Kovac, visivelmente muito abalado com a notícia. Naquela ocasião, afirmou o técnico do BVB, foi a filha de Hermann quem atendeu o telefone. "Infelizmente, sua doença era incurável. Estou profundamente triste, uma boa pessoa nos deixou."

Hermann esteve à beira do campo em mais de 1.000 jogos como auxiliar técnico de vários clubes, entre eles o BVB, o Bayern de Munique, o Nürnberg, o Schalke 04, o Hamburgo, o Bayer Leverkusen e a seleção alemã, e marcou o futebol alemão ao longo de décadas.

Na entrevista coletiva após o jogo, Kovac acrescentou, lutando contra as lágrimas: "Da minha parte e também do meu irmão, nossas sinceras condolências à família de Peter. Um grande ser humano nos deixou. Não apenas como auxiliar técnico em Munique, mas também como auxiliar técnico quando eu ainda era jogador em Leverkusen. Realmente um choque."

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BVB, rumor: novos detalhes sobre o interesse do VfB em Silva

O VfB Stuttgart analisou no verão de 2025 uma transferência de Fabio Silva, do Borussia Dortmund, o que foi confirmado recentemente pelo diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth. Mas por que a transferência acabou não acontecendo permaneceu inicialmente em aberto.

O jornal Bildafirma conhecer os bastidores: de acordo com isso, o Stuttgart decidiu contra a transferência porque considerava o jogador propenso demais a lesões e, além disso, na época não havia uma necessidade extrema para a posição.

Silva acabou se transferindo dos Wolverhampton Wanderers para o BVB por uma taxa de transferência de 22 milhões de euros. Na temporada em andamento, o jogador de 24 anos tem quatro gols em seis partidas.

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BVB, notícia: incidente curioso com Ryerson

Julian Ryerson passou por um curioso contratempo no jogo contra o VfB Stuttgart na noite de sábado. O lateral-direito do Borussia Dortmund teve de jogar por um curto período com a calça rasgada.

O motivo foi um duelo com Jamie Leweling, do Stuttgart, no meio do segundo tempo. Na jogada, o jogador do VfB tentou separar Ryerson da bola e acabou rasgando a calça de seu adversário.

Ryerson sinalizou várias vezes em seguida que precisava trocar a calça rasgada, mas inicialmente não houve reação do banco. Só depois de alguns minutos o norueguês conseguiu trocar a calça na lateral do campo e depois seguiu jogando sem ser incomodado.

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