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BVB, notícias: Fabio Silva explica comemoração com Felix Nmecha

Até o fim da janela de transferências, Fabio Silva cogitou deixar o Borussia Dortmund. No fim, o português permaneceu e, desde então, cresceu visivelmente de produção. Até aqui, ele soma quatro gols em cinco jogos oficiais.

Na vitória por 3 a 0 sobre o Paderborn, Silva, que pela primeira vez nesta temporada não entrou como joker, marcou o 1 a 0 logo no início. Na comemoração, correu direto em direção ao banco e para os braços de Felix Nmecha. O atacante explicou após a partida por que fez isso.

"Porque no futebol, e na vida, nem sempre é fácil. Na temporada passada e também no início desta temporada houve muita agitação em torno de mim", disse Silva, antes de completar: "Ele sempre vinha falar comigo e tentava me incentivar para que eu melhorasse e me concentrasse nas coisas que eu mesmo posso influenciar."

A desconfiança inicial no ambiente do clube havia sido grande quando o atacante, em um primeiro momento, não conseguiu corresponder às expectativas depositadas nele. Críticas públicas e tempo de jogo instável marcaram os primeiros meses de Silva. Nessa fase, Nmecha assumiu o papel de incentivador.

"Ele sempre me dizia que eu posso fazer a diferença. Ele é um dos meus melhores amigos no elenco e me ajudou muito. Não apenas depois deste jogo: também em partidas anteriores, quando as coisas iam bem, eu sempre ia até ele e dizia: obrigado por ter me ajudado tanto."

Para Silva, está claro que a atual fase de alta está diretamente ligada ao acompanhamento de Nmecha: "Ele é uma das pessoas que realmente contribuíram para que eu possa viver este momento. E, se agora estou em uma situação como essa, também é por causa dele."

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BVB, notícias: Nico Schlotterbeck fez mistério sobre sua condição física

Nico Schlotterbeck comemorou seu retorno ao time titular na vitória por 3 a 0 sobre o SC Paderborn. O fato de Schlotterbeck já estar de volta ao gramado pegou o público de surpresa. Só após o apito final o defensor explicou os bastidores ao microfone da Sky .

Ele disse que pediu de forma consciente para não divulgar amplamente os avanços dos últimos dias, a fim de poder trabalhar em sua forma com tranquilidade. O fato de a tática de sigilo ter funcionado também se deveu ao acordo claro com o clube.

"Nós simplesmente ainda não comunicamos muita coisa, porque eu não queria isso", revelou o jogador da seleção. Ele já havia "retornado aos treinos há uma semana".

O líder da defesa também deixou claro o quanto o período fora o havia afetado. "Futebol já é um vício em adrenalina. Senti muita falta, foi uma lesão grave", explicou Schlotterbeck. "Mas agora estou feliz por estar de volta."

Schlotterbeck atuou por quase 80 minutos contra o recém-promovido antes de ser substituído. Sobre sua condição física, disse à DAZN: "Eu me senti bem, fizemos um jogo decente, por isso estou feliz. No fim, na verdade, pela primeira vez na minha carreira eu estava um pouco cansado e então precisei sair."

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BVB, notícias: Nico Schlotterbeck já será convocado por Jürgen Klopp? Ole Book esclarece

O Borussia Dortmund está em contato direto com a DFB sobre uma convocação de Nico Schlotterbeck para a próxima pausa de jogos de seleções, como confirmou o diretor esportivo do BVB, Ole Book, após o duelo contra o Paderborn. O técnico da seleção, Jürgen Klopp, anunciará sua primeira convocação para os próximos jogos da Nations League em 17 de setembro.

"Naturalmente falamos com a DFB e com Jürgen Klopp. Mas o que exatamente sairá disso, nós ou vocês verão depois", disse Book.

Diante da exigência física e do controle individual de carga do defensor, uma reintegração gradual ou uma preservação por precaução para os próximos compromissos está em pauta.

O programa da Nations League para a seleção da DFB começa em 24 de setembro, com o jogo fora de casa contra a Holanda. Na sequência, estão previstos os dois jogos em casa contra Grécia e Sérvia, antes de a pausa de seleções ser encerrada com uma partida fora de casa contra a Grécia.

BVB, notícias: Julian Brandt marcou um golaço pelo Ajax Amsterdam

Com uma bela jogada individual, o ex-jogador do Dortmund Julian Brandt abriu o caminho para a contundente vitória fora de casa do Ajax Amsterdam por 5 a 1 sobre o Fortuna Sittard, pela 6ª rodada da Eredivisie. O reforço alemão marcou o gol da vantagem aos 35 minutos e, com isso, pavimentou o caminho do campeão recordista para o triunfo.

Após uma tentativa de corte mal executada pelos donos da casa, Brandt matou no peito a bola que voltou na entrada da área. Sem hesitar por muito tempo, o meia ofensivo finalizou de primeira com o pé esquerdo e mandou a bola, sem chances de defesa, no canto.

Para o jogador de 30 anos, foi apenas o segundo gol na liga com a camisa do tradicional clube de Amsterdã; no total, ele soma quatro gols em nove jogos oficiais. Brandt havia se transferido sem custos para Amsterdã no verão, depois de seu contrato com o BVB não ter sido renovado após sete anos.

Com a goleada, o Ajax sobe para a quinta colocação na tabela da Eredivisie.

BVB, tabela: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data Competição Jogo Sábado, 12 de setembro (15h30) Bundesliga Borussia Dortmund x SC Paderborn Sábado, 19 de setembro (18h30) Bundesliga VfB Stuttgart x Borussia Dortmund Sábado, 9 de outubro (20h30) Bundesliga Borussia Dortmund x Werder Bremen Quarta-feira, 14 de outubro (21h) Champions League FC Bodö/Gilmt x Borussia Dortmund Sábado, 17 de outubro (15h30) Bundesliga Union Berlin x Borussia Dortmund







