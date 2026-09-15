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imago-sport-1083165434.jpgKirchner-Media
Jochen Tittmar

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: chefe do VfB confirma interesse em atacante do Borussia Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy
F. Silva
J. Veerman

Fábio Silva estava na mira de um concorrente do Borussia Dortmund. Joey Veerman está particularmente impressionado com um companheiro de equipe. Notícias e rumores sobre o BVB.

Mais notícias e rumores sobre o BVB:

  • Talento em um beco sem saída: BVB aparentemente pensa em um empréstimo no inverno
  • "Espero que eles estejam irritados": BVB cutuca o Bayern de Munique
  • A velha ladainha do BVB: Dortmund segue vencendo com um futebol limitado em conteúdo
Fabio SilvaGetty Images

BVB, notícias: VfB Stuttgart tinha Fabio Silva no radar

Fabio Silva se destacou como artilheiro na vitória por 3 a 0 do BVB sobre o SC Paderborn 07 e recebeu um reconhecimento claro na sequência. O especialista de TV Dietmar Hamann classificou o português após a atuação como um "jogador extraordinário" e acrescentou: "Há poucos atacantes tão completos quanto ele."

Fabian Wohlgemuth, diretor esportivo do VfB Stuttgart, confirmou agora no Sky90 que os suábios também tinham Silva no radar: "Há um ano, nós também analisamos a situação dele."

Na época, porém, uma transferência não foi concreta. O dirigente do VfB não quis fazer um julgamento sobre o potencial futuro do jogador do Dortmund: "Para isso, estou um pouco longe demais."

Olhando para a forma atual do jogador, que já marcou quatro gols em cinco jogos oficiais, Wohlgemuth disse: "Obviamente ele está vivendo uma boa fase e o Dortmund pode, por isso, estar feliz por ele estar lá."

Serhou GuirassyGetty Images

BVB, notícias: Serhou Guirassy fala sobre sua forma atual

O atacante do Dortmund, Serhou Guirassy, teve um início ideal na nova temporada, com seis participações em gols - quatro gols e duas assistências.

Questionado por bundesliga.com se está em sua melhor forma, o artilheiro respondeu: "Sim, isso é verdade. A equipe também está em grande forma. Estamos vencendo nossos jogos, então dá para dizer isso, sim."

O fato de ele ter comemorado um jubileu pessoal na semana passada só ficou claro para o jogador de 30 anos depois: "É extremamente importante começar mais uma temporada assim. Na terça-feira, fiz meu 100º jogo pelo Dortmund - e eu nem sabia! Agora, simplesmente temos de continuar exatamente assim."

Guirassy vê como uma chance o fato de o BVB atualmente estar à frente do Bayern de Munique na tabela. Afinal, uma posição assim na classificação não é algo normal. "Claro que isso é muito raro. Se você olhar para a temporada passada, não acho que tenhamos ficado à frente do Bayern nem uma vez. Por isso, isso é algo que temos de aproveitar", disse o guineano, que acrescentou sobre o recordista: "Eles são uma equipe muito grande, mas podem deixar pontos pelo caminho, como se viu contra o Schalke. Por isso, cabe a nós aproveitar isso."

imago-sport-1082637238.jpgIMAGO

BVB, notícias: Joey Veerman se mostra impressionado com Serhou Guirassy

A transferência de Joey Veerman do PSV Eindhoven para o BVB por mais de 20 milhões de euros se mostrou imediatamente um ganho esportivo para o Dortmund. Desde então, sobretudo o companheiro de equipe Serhou Guirassy deixou uma impressão duradoura no meio-campista.

Em conversa com bundesliga.com Veerman elogiou as qualidades do atacante: "Estou impressionado com a qualidade dele. Posso acioná-lo o tempo todo. Ele está sempre se movimentando em direção à bola e ajuda a criar a ligação com os outros jogadores. É exatamente disso que eu gosto."

Além disso, o holandês também destacou a presença de Guirassy na frente do gol: "E, diante do gol, ele também é realmente muito perigoso. Ele é um atacante de ponta."

Além disso, o reforço falou sobre a atmosfera especial em sua estreia no Signal Iduna Park. O momento de pisar no gramado como jogador do BVB pela primeira vez deixou uma impressão profunda nele: "Quando você sai para o aquecimento, quando os torcedores cantam tão alto, você simplesmente fica arrepiado."

BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data

Competição

Jogo

Sábado, 12 de setembro (15h30)

Bundesliga

Borussia Dortmund x SC Paderborn

Sábado, 19 de setembro (18h30)

Bundesliga

VfB Stuttgart x Borussia Dortmund

Sábado, 9 de outubro (20h30)

Bundesliga

Borussia Dortmund x Werder Bremen

Quarta-feira, 14 de outubro (21h)

Champions League

FC Bodö/Gilmt x Borussia Dortmund

Sábado, 17 de outubro (15h30)

Bundesliga

Union Berlin x Borussia Dortmund

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