Burnley x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Campeonato Inglês 2025/26

Neste sábado (24), Burnley e Tottenham se enfrentam no estádio Turf Moor, casa do Burnley, às 12h (horário de Brasília), em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Burnley x Tottenham ao vivo

A partida entre Burnley e Tottenham será transmitida pelo Xsports, na TV aberta e Disney+, no streaming.

Burnley x Tottenham: informações da partida

Premier League - Premier League Turf Moor

Contexto do jogo

O Burnley começa a se preocupar seriamente com suas chances de permanência na Premier League. A equipe está oito pontos atrás do Nottingham Forest, atual 17º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Burnley não vence há 13 partidas na liga desde o triunfo sobre o Wolves, em outubro de 2025. Apesar disso, o time comandado por Scott Parker atravessa uma sequência invicta de três jogos em todas as competições, que inclui um empate expressivo por 1 a 1 em Anfield, diante do atual campeão Liverpool, em sua última atuação. O gol naquela partida foi marcado por Marcus Edwards, revelado nas categorias de base do Tottenham.

Getty Images

Já o Tottenham segue sendo uma equipe de extremos, com desempenhos bastante distintos dentro e fora de casa na Premier League. Ocupando apenas a 14ª colocação no campeonato inglês e distante das vagas para competições europeias, os Spurs vivem realidade diferente na Liga dos Campeões, onde aparecem em quinto lugar na fase de grupos e estão próximos da classificação para as oitavas de final. Sob o comando de Thomas Frank, o time somou 18 dos seus 27 pontos na Premier League como visitante — o equivalente a 66,6% da pontuação total.

Getty Images

Desfalques

O capitão do Burnley, Josh Cullen, recentemente sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e está acompanhado na lista de lesionados por Jordan Beyer (coxa), Zeki Amdouni (joelho), Connor Roberts (tendão de Aquiles) e Mike Tresor (tornozelo), enquanto Zian Flemming e Joe Worrall são dúvidas.

O talentoso meio-campista do Tottenham, Lucas Bergvall, enfrenta mais um período fora dos campos após sofrer uma lesão no tornozelo. Ben Davies (tornozelo), Dejan Kulusevski, James Maddison (ambos joelho), Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus e Richarlison (todos coxa) também estão descartados para os visitantes.

Getty Images

Últimas notícias e prováveis escalações

Forma atual

Confrontos diretos recentes

Classificações

