Luis Felipe Gonçalves

Burnley x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Campeonato Inglês 2025/26

Equipes vão à campo neste sábado (24), em Burnley, pela 23ª rodada da Premier League

Neste sábado (24), Burnley e Tottenham se enfrentam no estádio Turf Moor, casa do Burnley, às 12h (horário de Brasília), em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Burnley x Tottenham ao vivo

A partida entre Burnley e Tottenham será transmitida pelo Xsports, na TV aberta e Disney+, no streaming.

Burnley x Tottenham: informações da partida

Contexto do jogo

O Burnley começa a se preocupar seriamente com suas chances de permanência na Premier League. A equipe está oito pontos atrás do Nottingham Forest, atual 17º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Burnley não vence há 13 partidas na liga desde o triunfo sobre o Wolves, em outubro de 2025. Apesar disso, o time comandado por Scott Parker atravessa uma sequência invicta de três jogos em todas as competições, que inclui um empate expressivo por 1 a 1 em Anfield, diante do atual campeão Liverpool, em sua última atuação. O gol naquela partida foi marcado por Marcus Edwards, revelado nas categorias de base do Tottenham.

Já o Tottenham segue sendo uma equipe de extremos, com desempenhos bastante distintos dentro e fora de casa na Premier League. Ocupando apenas a 14ª colocação no campeonato inglês e distante das vagas para competições europeias, os Spurs vivem realidade diferente na Liga dos Campeões, onde aparecem em quinto lugar na fase de grupos e estão próximos da classificação para as oitavas de final. Sob o comando de Thomas Frank, o time somou 18 dos seus 27 pontos na Premier League como visitante — o equivalente a 66,6% da pontuação total.

Desfalques

O capitão do Burnley, Josh Cullen, recentemente sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e está acompanhado na lista de lesionados por Jordan Beyer (coxa), Zeki Amdouni (joelho), Connor Roberts (tendão de Aquiles) e Mike Tresor (tornozelo), enquanto Zian Flemming e Joe Worrall são dúvidas.

O talentoso meio-campista do Tottenham, Lucas Bergvall, enfrenta mais um período fora dos campos após sofrer uma lesão no tornozelo. Ben Davies (tornozelo), Dejan Kulusevski, James Maddison (ambos joelho), Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus e Richarlison (todos coxa) também estão descartados para os visitantes.

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Burnley x Tottenham

BurnleyHome team crest

3-4-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestTOT
1
M. Dubravka
12
B. Humphreys
6
A. Tuanzebe
5
M. Esteve
2
K. Walker
8
L. Ugochukwu
23
Lucas Pires
16
Florentino
10
M. Edwards
27
A. Broja
11
J. Anthony
1
G. Vicario
37
M. van de Ven
24
D. Spence
17
C. Romero
23
P. Porro
22
C. Gallagher
7
X. Simons
14
A. Gray
28
W. Odobert
11
M. Tel
39
R. Kolo Muani

4-2-3-1

TOTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • S. Parker

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • T. Frank

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma atual

BUR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Confrontos diretos recentes

BUR

Outros

TOT

0

0

Empate

5

Vitórias

3

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificações

