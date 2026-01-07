Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoBurnley
Turf Moor
team-logoManchester United
ASSISTA COM O

Burnley x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Como assistir ao jogo da Premier League entre Burnley e Manchester United, com horário de início, informações da transmissão e notícias das equipes

Sem treinador, o Manchester United viaja para enfrentar o Burnley em sua primeira partida após demitir Ruben Amorim. Quem assumirá o comando será o ex-meio-campista do United, Darren Fletcher, que jogou 342 vezes pelo clube entre 2001 e 2015. Os filhos gêmeos adolescentes de Fletcher, Jack e Tyler, estavam ambos no banco do United na partida contra o Leeds.

Desde 1º de novembro, o United empatou partidas com clubes da metade inferior da tabela como Nottingham Forest, Tottenham, West Ham, Bournemouth, Wolves, e mais recentemente o Leeds. Eles entram em campo como os sextos colocados na tabela.

O Burnley, por sua vez, vive uma fase terrível, sem vitórias desde 26 de outubro, quando venceram o Wolves, que está na última posição. Desde então, eles conquistaram apenas dois pontos de 33 possíveis. A equipe, atualmente, ocupa a 19ª posição.

Onde assistir Burnley x Manchester United ao vivo

O Burnley recebe o Chelsea nesta quarta-feira (7) pela 21ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Turf Moor, em Burnley, com transmissão ao vivo de Xsports e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir a jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online ao fazer streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne restrições geográficas com uma Rede Privada VirtualObtenha o NordVPN

Horário de início de Burnley x Manchester United

crest
Premier League - Premier League
Turf Moor

As equipes entram em campo a partir das 17h15 (horário de Brasília)

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Burnley x Manchester United

BurnleyHome team crest

3-4-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestMUN
1
M. Dubravka
12
B. Humphreys
29
J. Laurent
18
H. Ekdal
16
Florentino
8
L. Ugochukwu
2
K. Walker
23
Lucas Pires
7
J. Larsen
10
M. Edwards
27
A. Broja
31
S. Lammens
2
D. Dalot
6
L. Martinez
23
L. Shaw
26
A. Heaven
13
P. Dorgu
18
Casemiro
8
B. Fernandes
25
M. Ugarte
10
M. Cunha
30
B. Sesko

4-2-3-1

MUNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • S. Parker

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Fletcher

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Josh Cullen (joelho), Zeki Amdouni (joelho), Connor Roberts (panturrilha), Axel Tuanzebe (CAN), Hannibal Mejbri (CAN), Lyle Foster (CAN), Joe Worrall (músculo), Zian Flemming (músculo) e Jordan Beyer (coxa) foram todos descartados para o Clarets, embora tenham esperança de que Maxime Estève volte ao time após perder o jogo contra o Brighton. 

Para o United, Bryan Mbeumo, Amad Diallo e Noussair Mazraoui ainda estão em serviço pelas suas seleções na Copa Africana de Nações. Kobbie Mainoo (panturrilha), Matthijs de Ligt (costas) e Harry Maguire (coxa) também devem ficar de fora. Por outro lado, para os fãs do United, Ruben Amorim, antes de ser demitido, insinuou que a dupla de meio-campo Bruno Fernandes e Mason Mount poderia retornar. 

Desempenho recente

BUR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico dos confrontos diretos

BUR

Outros

MUN

0

2

Empates

3

Vitórias

4

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificações

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0