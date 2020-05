Bundesliga 2019/20: classificação, artilheiros, próximos jogos e mais

A Liga Alemã foi a primeira a oficializar o retorno; a bola rola a partir do dia 16 de maio

A foi o primeiro grande campeonato da Europa a oficializar o retorno aos gramados. De acordo com a decisão do governo alemão, a DFL (Liga Alemã de Futebol) marcou a volta das atividades para o dia 16 de maio.

O jogo de abertura do Alemão pós pandemia vai ser um dos maiores clássicos do país, entre e 04,o jogo está marcado para o próprio dia 16. Outros cinco jogos estão marcados para sábado, além de outros dois no domingo (17) e um na segunda-feira (18).

Para aquecer o torcedor para a volta do futebol, a Goal relembra como estava a Bundesliga no momento da paralisação por conta da pandemia, no dia 8 de março.

Mais times

Jogos da 26ª rodada

Sábado 16/05

Borussia Dortmund x Schalke 04

x

x

x Paderborn

x

Eintracht x Monchengladbach

Domingo 17/05

Colônia x

Union Berlim x de Munique

Segunda-feira 18/05

x

Classificação

Faltando nove rodadas a serem disputadas, o Bayern de Munique é o líder com 55 pontos, quatro à frente do vice, Borussia Dortmund. Leipzig e Mönchengladbach ficavam das duas outras vagas para a disputa da Liga dos Campeões. O Bayer Leverkusen e o Schalke 04 tinham as duas vagas na , enquanto Werder Bremen e Paderborn estava na zona de rebaixamento e Fortuna Düsseldorf nos playoffs do rebaixamento.

Posição Equipe Pontos Vitórias Empates Derrotas Saldo de Gols Aproveitamento 1 Bayern de Munique 55 17 4 4 47 73,30% 2 Borussia Dortmund 51 15 6 4 35 68% 3 RB Leipzig 50 14 8 3 36 66,70% 4 Mönchengladbach 49 15 4 6 19 65,30% 5 Bayer Leverkusen 47 14 5 6 15 62,70% 6 Schalke 04 37 9 10 6 -3 49,30% 7 Wolfsburg 36 9 9 7 4 48% 8 Freiburg 36 10 6 9 -1 48% 9 Hoffenheim 35 10 5 10 -8 46,70% 10 Colônia 32 10 2 13 -6 42,70% 11 Union Berlin 30 9 3 13 -9 40,00% 12 Eintracht Frankfurt* 28 8 4 12 -3 38,90% 13 Hertha Berlin 28 8 7 11 -16 37,30% 14 Augsburg 27 7 6 12 -16 36,00% 15 Mainz 26 8 2 15 -19 34,70% 16 Fortuna Düsseldorf 22 5 7 13 -23 29,30% 17 Werder Bremen* 18 4 6 14 -28 25,00% 18 Paderborn 16 4 4 17 -24 21,30%

*Eintracht Frankfurt e Werder Bremen têm um jogo a menos.

Sequência dos Candidatos ao Título

Bayern de Munique

x Union Berlin

x Eintracht Frankfurt

x Borussia Dortmund

x Fortuna Düsseldorf

x Bayer Leverkusen

x Monchengladbach

x Werder Bremen

x Freiburg

x Wolfsburg

Borussia Dortmund

x Schalke 04

x Wolfsburg

x Bayern de Munique

x Paderborn

x Hertha Berlin

x Fortuna Düsseldorf

x Mainz

x RB Leipzig

x Hoffenheim

RB LEIPZIG

x Freiburg

x Mainz

x Hertha Berlin

x Colônia

x Paderborn

x Hoffenheim

x Fortuna Düsseldorf

x Borussia Dortmund

x Augsburg

MONCHENGLADBACH

x Eintracht Frankfurt

x Bayer Leverkusen

x Werder Bremen

x Union Berlin

x Freiburg

x Bayern de Munique

x Wolfsburg

x Paderborn

x Hertha Berlin

LEVERKUSEN

x Werder Bremen

vs. Monchengladbach

x Wolfsburg

x Freiburg

x Bayern de Munique

x Schalke 04

x Colônia

x Hertha Berlin

x Mainz

ARTILHEIROS