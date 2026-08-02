Em uma longa entrevista concedida neste domingo ao jornal "La Gazzetta dello Sport", o histórico goleiro Gianluigi Buffon, o jogador com mais participações na história da seleção da Itália, deu a entender que a decisão de trazer Roberto Mancini de volta como treinador da "Azzurra" não é necessariamente a decisão correta.

Buffon afirmou: "Entendo que possam existir dúvidas vindas de fora, e isso é legítimo, mas ter alguém como ele em uma posição tão delicada quanto essa é decisivo neste momento". Porém, ele não estava falando aqui de Roberto Mancini, o novo treinador da Itália, e sim de Claudio Ranieri, que foi nomeado diretor técnico da Federação Italiana de Futebol.

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E o lendário goleiro não parece estar entre os maiores apoiadores do retorno de Mancini, que deixou a seleção em 2023 para assumir o comando da seleção da Arábia Saudita.

Buffon disse: "O principal objetivo é se classificar para a Copa do Mundo em quatro anos. E, com base nisso, eu teria escolhido Conte, depois Baldini, e assim por diante. Mas precisamos ter a coragem de tomar decisões e a capacidade de transmiti-las a todos, inclusive à imprensa".

E completou: "Ouço muito a frase 'ele (Mancini) é a pessoa certa', sem nenhum motivo convincente. Pode até ser, mas são escolhas instintivas e não bem pensadas. O projeto é a prioridade; a pessoa ideal vem depois".

Buffon também falou sobre o treinador espanhol Pep Guardiola, a quem Paolo Maldini e Leonardo tentaram convencer a treinar a seleção antes de se demitirem, dizendo: "Só o nome dele já daria um forte impulso, e precisávamos disso. Mas, mesmo com ele, os resultados não estavam garantidos".

Ele também revelou que Maldini e Leonardo lhe ofereceram assumir o comando de uma das seleções nacionais: "Foi maravilhoso conversar com Maldini e Leonardo, eles me ofereceram treinar uma das seleções nacionais. O entusiasmo deles me fez hesitar, mas mantive minha posição. Desde 1991, não me concedi mais do que 20 dias de férias. Havia chegado a hora de me dedicar àqueles que dedicaram suas vidas a mim: minha esposa, meus filhos e meus pais. Preciso recarregar minhas energias".