Brusque x Floresta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Brusque e Floresta se enfrentam na tarde deste sábado (24), a partir das 17h, no estádio Augusto Bauer, pela décima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no streaming.

Em 14º lugar com 11 pontos, o Brusque acabou perdendo posições na tabela com a derrota no jogo passado. Já o Floresta também vem de derrota e caiu para a 16ª colocação, com 10 pontos.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Toty, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison e Jhemerson; Diego Tavares (Cléo Silva), Everton Bala e Guilherme Queiróz. Técnico: Luizinho Lopes.

Floresta: Zé Carlos; Matheus Rocha (Davi Castro), Lucas Oliveira, Eduardo Moreira, Vitão e Bruno Ré; Jô, Roldan e Marllon; Romarinho e Wendel. Técnico: Fernando Alves.

Desfalques

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Floresta

Alisson e Rikelme cumprem suspensão.

Quando é?