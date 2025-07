Equipes se enfrentam neste domingo (6), no Estádio Augusto Bauer; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Figueirense se enfrentam neste domingo (06), às 19h (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, pela 11ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+ no streaming

Como assistir Brusque x Figueirense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três jogos, com duas derrotas e um empate, o Brusque volta a campo pressionado pela vitória. Em oitavo lugar, com 15 pontos, a equipe registra um aproveitamento de 50%. Em 10 jogos, foram quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Figueirense está na luta contra o rebaixamento. Em 15º lugar, com 10 pontos, o time está a um ponto do Botafogo-PB, equipe que abre o Z-4.

Brusque: Matheus Nogueira, Caio Gomes (Mateus Pivô), Éverton Alemão, Maurício, Jhan Pool Torres (Alex Ruan), Jean Mangabeira, Biel, Diego Mathias, Robinho (Thomaz), Guilherme Pira, João Veras.

Figueirense: Igo Gabriel, Iury, Lucas Dias, Ligger, Leonan, Rafinha Potiguar (João Lucas), Jhony Douglas, Felipe Augusto, Reifit (Gabriel Santiago), Nicolas, Kayke (Marlyson).