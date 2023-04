Brusque x Criciúma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Catarinense

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela decisão do Estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Brusque e Criciúma voltam a se enfrentar neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, pelo jogo de volta do Campeonato Catarinense. Como venceu por 1 a 0 na ida, o Tigre tem a vantagem do empate para levantar o troféu. A partida terá transmissão da NSC TV, na TV aberta, e da NSports, no streaming.

Em busca do 11º título do Catarinense, o Criciúma terá o apoio de sua torcida, que esgotou os ingressos de visitante do Augusto Bauer. Na campanha do Estadual, a equipe terminou a primeira fase em quarto lugar, com 18 pontos (quatro vitórias, seis empates e uma derrota), enquanto no mata-mata, eliminou o Avaí nos pênaltis por 14 a 13, e o Hercílio Luz por 3 a 2, nas quartas e semi, respectivamente.

"A parte técnica, tática e física está bem ajustada. É uma semana dentro da normalidade, é ajustar conforme foi o jogo aqui. Sabemos como é o Brusque em casa. É no mental que vamos atacar bastante individual e coletivamente", afirmou Cláudio Tencati.

"Temos um exemplo contra o Hercílio. Naquele momento, fomos surpreendidos no começo do jogo. Temos que tirar muitas lições dessa semifinal. Tínhamos uma vantagem ainda melhor, mas ficou perigoso. A vantagem temos que deixar para os minutos finais – completou o treinador", completou.

Do outro lado, o Brusque, que precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título, ou por um para levar a decisão para os pênaltis, ficou em terceiro, com 19 pontos, na primeira fase. Já nas quartas de final, passou pelo Concórdia por 2 a 0 (agregado), e pelo Barra-SC por 5 a 2 (no agregado), na semi.

Em 35 jogos disputados entre as equipes, o Criciúma soma 13 vitórias, contra 10 do Brusque, além de 12 empates. Na primeira fase do Catarinense 2023, o Tigre venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Toty, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, João Pedro, Jhemerson; Éverton Bala, Guilherme Queiroz e Cléo Silva. Técnico: Luizinho Lopes.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Romulo, Arilson, Fellipe Mateus e Marcinho; Eder e Fabinho. Técnico: Claudio Tencati.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Airton e Ianson seguem no departamento médico.

Quando é?