Brusque x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), no Joinville Esporte Clube; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Joinville Esporte Clube, pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR volta suas atenções para a Copa do Brasil 2024. Na competição nacional, o Furacão garantiu vaga na terceira fase ao vencer o Pouso Alegre por 2 a 0 na estreia e eliminar o Guarany de Bagé com uma vitória por 3 a 1 na segunda fase.

Do outro lado, o Brusque também chega embalado à terceira fase da Copa do Brasil. A equipe catarinense superou o Trem por 2 a 0 na primeira fase e derrotou o Olaria por 2 a 1 na segunda etapa, conquistando a classificação inédita.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Cañete, Alex Paulino, Alex Ruan, Mateus Pivô, Biel Fonseca, Guilherme Pira , Diego Mathias, Jean e Álvaro.

Athletico-PR: Mycael, Hayen Palacios, Habraão, Léo, Lucas Esquivel, Felipinho, Falcão, Luiz Fernando, Bruno Zapelli, Isaac e Alan Kardec.

Desfalques

Brusque

Não há desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?