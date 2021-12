Bruno Viana é o primeiro nome a deixar o Flamengo em 2022

O zagueiro Bruno Viana não fica no Flamengo. O jogador foi comunicado na tarde desta quarta-feira (08) pela diretoria rubro-negra, que não tentará renovar o empréstimo do jogador e nem vai exercer a cláusula de compra.

Bruno Viana está relacionado e será titular amanhã, no duelo contra o Atlético-GO, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro, cujo contrato de empréstimo termina no dia 31 de dezembro, fará seu último jogo com a camisa rubro-negra.

A diretoria chegou a pensar na possibilidade de estender o empréstimo do zagueiro caso conquistasse a Copa Libertadores. A ideia era negociar com o Braga mais seis meses para que Bruno Viana estivesse à disposição no Mundial de Clubes. Sem a taça, o time carioca começou a reformulação e o jogador é o primeiro a sair.

Agora, Bruno Viana vai tirar férias antes de se apresentar ao Braga. O zagueiro de 26 anos, no entanto, está aberto a ouvir propostas e não descarta seguir no futebol brasileiro.