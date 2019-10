Bruno Henrique relata que família foi agredida por torcedores do Palmeiras

Não é a primeira vez que o volante e sua esposa são alvos de torcedores palmeirenses

Torcedores do agrediram a esposa do volante Bruno Henrique na saída da Arena da Baixada após o empate por 1 a 1 contra o -PR. As reportagens do UOL e do GloboEsporte entraram em contato com a assessoria do jogador, que confirmou o episódio.

Segundo relatos de testemunhas e do próprio jogador, um grupo de torcedores reconheceu Bhel Dietrich, esposa de Bruno Henrique, a cercaram, xingaram e empurram. Ela estava acompanhada de um senhor e uma criança.

Não é a primeira vez que Bruno Henrique e Bhel são alvos de ataque de palmeirenses. Após a goleada por 3 a 0 contra o , os dois foram reconhecidos passeando na rua e o volante foi chamado de pipoqueiro. A discussão entre Bhel e o torcedor foi filmada e viralizou na internet.

Nos últimos meses, a torcida palestrina tem realizado diversos protestos. Mas os principais alvos eram Alexandre Mattos e Maurício Galiotte. O ex-técnico do time, Felipão, também chegou a ser cobrado pelas torcedores de organizadas. Bruno Henrique é um líderes do elenco, sendo diversas vezes o capitão do time.

O Palmeiras está em segundo lugar no Brasilerão, dez pontos atrás do líder Flamengo. No próximo domingo, o time viaja até Florianópolis para encarar o Avaí.