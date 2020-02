Bruno Fernandes muda o Manchester United e “salva” Martial

O português, contratado por 55 milhões de euros em janeiro, fez seu primeiro gol e decidiu nos 3 a 0 sobre o Watford

Quando Bruno Fernandes foi contratado junto ao Clube de , no último mês, o único motivo de crítica foi o valor de 55 milhões de euros. Mas para quem já errou bastante, torrando dinheiro em reforços que impactaram pouco nos últimos anos, o início promissor do meia mostra que a compra pode ter sido até uma barganha para o time de Old Trafford.

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Neste domingo (23), Bruno fez o seu primeiro gol com a camisa dos Red Devils e foi o dono do time e do jogo na vitória por 3 a 0 sobre o , em duelo válido pela 27ª rodada da Premier League.

Mais times

O camisa 18 sofreu o pênalti e converteu a batida para abrir o placar e deu a assistência para Greenwood fechar a conta. Antes, um lançamento seu originou o golaço de Martial. O atacante francês é um dos que tem subido de rendimento desde a chegada de Bruno Fernandes: marcou três vezes nos últimos três jogos e se livrou das críticas que vinha recebendo ao longo da temporada.

Na vitória por 2 a 0 sobre o , na última segunda-feira (17), Martial dedicou a maior parte de seus passes a Bruno (7), que em três jogos de Premier League agora conta com um gol e duas assistências em sua conta. A vitória deste domingo (23) deixa o United com 41 pontos, na quinta posição e a três de entrar no Top 4 que garante vaga à próxima .

Vale destacar que se a punição dada pela UEFA ao Manchester City for mantida, hoje os Red Devils herdariam vaga para o principal certame do continente.